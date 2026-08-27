Este 31 de agosto llega a Lidl el mueble de baño con dos puertas más barato y elegante: cuesta 42,99 euros

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Las claves Generado con IA Lidl lanza el armario alto de baño Boston por 42,99 euros, destacando por su precio asequible y diseño elegante. El mueble ofrece gran capacidad de almacenamiento gracias a su formato vertical, que aprovecha la altura sin ocupar mucho suelo. Su interior combina compartimentos abiertos y cerrados, con baldas regulables y puertas reversibles para adaptarse a diferentes necesidades y espacios. Está fabricado en tablero de partículas con revestimiento de melamina, soportando hasta 6 kg por balda y pensado para facilitar el orden en el baño.

El cuarto de baño es, sin lugar a dudas, uno de los espacios que más cuesta mantener siempre ordenado y limpio.

Entre los productos de higiene, las toallas, los cosméticos y todos esos pequeños objetos que se acumulan en el día a día, encontrar un sitio para cada cosa puede convertirse en todo un reto.

Precisamente, con esta idea, Lidl cuenta entre su oferta semanal con el armario alto de baño Boston, una propuesta pensada para ganar capacidad de almacenamiento aprovechando la altura. Lo mejor de todo, el precio: actualmente está disponible por solo 42,99 euros.

Armario alto de baño Boston. Lidl.

El modelo Boston apuesta por un diseño de líneas sencillas y actuales, con un acabado blanco mate y una imitación de madera de roble Sonoma, que puede encajar fácilmente en baños de diferentes estilos.

Su formato vertical es precisamente otro de sus principales atractivos: mide aproximadamente 34,2 centímetros de ancho, 186,2 centímetros de alto y 28 centímetros de fondo, por lo que permite aprovechar el espacio en altura sin ocupar demasiado suelo.

Un armario para organizar el baño

Más allá de su aspecto, el Boston busca solucionar uno de los problemas más habituales del cuarto de baño: la falta de espacio para guardar productos.

Su interior combina compartimentos abiertos y zonas cerradas, de manera que se pueden tener a la vista algunos objetos y mantener otros guardados para conseguir una sensación de mayor orden.

El armario dispone además de baldas regulables en altura, una característica práctica para adaptar el espacio interior a las necesidades de cada usuario.

De esta forma, se pueden distribuir productos de diferentes tamaños, desde botes de gel y champú hasta toallas, cosméticos o accesorios de higiene.

Armario alto de baño Boston. Lidl.

Otro detalle funcional es que las puertas pueden montarse a ambos lados para poder adaptar el mueble a la distribución concreta del baño y al espacio disponible para abrirlas.

El material también juega un papel importante en un mueble destinado al cuarto de baño.

El Boston está fabricado en tablero de partículas con un revestimiento de resina de melamina, un acabado que Lidl utiliza en distintos muebles de su gama para facilitar su mantenimiento.

En cuanto a su capacidad, cada superficie de almacenamiento admite una carga máxima de hasta 6 kilos, por lo que conviene distribuir el peso de forma equilibrada y evitar concentrar demasiados productos en una sola balda.

Práctico, elegante y barato

El principal interés de este armario de Lidl está, por tanto, en su formato estrecho y alto. En lugar de extenderse horizontalmente y restar espacio de paso, utiliza una zona del baño que normalmente queda desaprovechada: la altura.

Además, la combinación de espacios abiertos y cerrados permite jugar con la organización.

Tal y como se ha mencionado anteriormente, las baldas abiertas pueden utilizarse para colocar toallas dobladas o elementos decorativos, mientras que los compartimentos cerrados resultan más adecuados para guardar productos de higiene.

El armario alto de baño que vende la cadena alemana está disponible en la tienda online de Lidl por solo 42,99 euros.

Eso sí, hay que tener en cuenta que, al tratarse de una oferta semanal, es muy probable que se agote en cuestión de días o incluso horas a partir de su lanzamiento.