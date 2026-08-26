Jysk tiene el tocador con espejo y 2 cajones más elegante y práctico del verano: cuesta 100 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Jysk lanza el tocador Saksild, fabricado en bambú, con espejo integrado y dos cajones, ideal para espacios pequeños. El tocador mide 80 cm de ancho, 137 cm de alto y 35 cm de profundidad, combinando diseño compacto y capacidad de almacenaje. Su versatilidad permite usarlo como rincón de belleza en dormitorios, vestidores o como mueble auxiliar en habitaciones pequeñas. El tocador Saksild está disponible por 100 euros tras un descuento del 28% sobre su precio original.

Tener un espacio en el que poder maquillarse, peinarse o simplemente prepararse cada mañana sin tener que ocupar la encimera del baño es un pequeño lujo que no cualquiera puede permitirse.

Sin embargo, un tocador puede convertirse en una solución práctica para crear ese rincón personal y, al mismo tiempo, mantener organizados cosméticos, accesorios y otros productos de uso diario.

Jysk cuenta entre sus propuestas con el modelo Saksild, un diseño fabricado con bambú que incorpora espejo y dos cajones en una estructura compacta.

Tocador Saksild. Jysk.

Una de sus principales características es precisamente su tamaño. Una vez montado, el tocador mide 80 centímetros de ancho, 137 centímetros de alto y 35 centímetros de profundidad.

El diseño apuesta por la sencillez: la estructura presenta acabado natural y está tratada con barniz. La parte superior es de bambú, mientras que el marco está realizado en MDF.

El espejo, por su parte, es de cristal y queda integrado en la propia estructura del mueble.

Los dos cajones completan una propuesta que busca combinar la función decorativa con una capacidad de almacenaje básica.

Otros usos del tocador

Más allá de utilizarlo como tocador de maquillaje, sus dimensiones permiten plantearlo como una pieza auxiliar en diferentes estancias.

En un dormitorio puede servir para crear un pequeño rincón de belleza; en un vestidor, como superficie de apoyo para accesorios y cosméticos; y en habitaciones con pocos metros cuadrados, puede convertirse en una alternativa a muebles más grandes.

Los 35 centímetros de profundidad son especialmente interesantes en este sentido.

Además, el tocador ofrece una superficie suficiente para colocar algunos productos de uso cotidiano sin ocupar tanto espacio como otras piezas de mayor fondo.

Tocador Saksild. Jysk.

El almacenamiento es otro de los puntos prácticos del Saksild.

Sus dos cajones permiten guardar aquellos objetos que se utilizan habitualmente, pero que no siempre interesa mantener a la vista.

De esta forma, la parte superior puede reservarse para los productos que se usan con mayor frecuencia, mientras que el resto queda recogido.

No obstante, por sus dimensiones y configuración, se trata de un mueble de almacenamiento complementario y no de un gran sistema para guardar una colección completa de cosméticos.

Elegante y económico

Actualmente, Jysk vende este tocador con espejo y dos cajones incorporados por solo 100 euros, tras un descuento del 28% sobre su precio original.

Eso sí, conviene comprobar la disponibilidad antes de acudir a tienda, ya que la situación del stock puede cambiar.