Se esperan colas kilométricas en Aldi para conseguir el aspirador 2 en 1 más barato: disponible por 24,99 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Aldi ha puesto a la venta un aspirador 2 en 1 con cable por 24,99 euros, generando gran expectación entre los consumidores. El aparato puede usarse como aspirador escoba para suelos o como aspirador de mano para muebles, sofás y rincones. Ofrece 600 W de potencia, 14 kPa de succión y un depósito de 600 ml, además de varios accesorios y soporte de pared. Su funcionamiento con cable permite un uso prolongado sin depender de baterías, ideal para limpieza doméstica económica.

Aldi ha vuelto a incorporar entre su oferta de pequeños electrodomésticos un producto pensado para facilitar una de las tareas domésticas más tediosas: limpiar la casa.

Se trata del aspirador con cable, un modelo 2 en 1 que puede utilizarse tanto como aspirador escoba como aspirador de mano.

Su principal atractivo está en las prestaciones y el precio, ya que ofrece una potencia de 600 W, una capacidad de 600 ml para recoger la suciedad y diferentes accesorios para adaptar la limpieza a cada superficie, por menos de 25 euros.

¿Cómo es el aspirador con cable de Aldi?

El aspirador de Aldi cuenta con un diseño 2 en 1 que permite utilizarlo de diferentes maneras dependiendo de la zona que se quiera limpiar.

En su configuración de aspirador escoba está pensado principalmente para los suelos, mientras que puede convertirse en un aspirador de mano para trabajar sobre otras superficies o acceder a zonas más complicadas.

Aspirador con cable. Aldi.

Esta versatilidad puede resultar especialmente útil en viviendas pequeñas o para quienes buscan un único aparato que pueda utilizarse para diferentes tareas de limpieza. Además, su funcionamiento con cable hace que no dependa de una batería.

Una de las características más destacadas del aspirador es su potencia de 600 W. El aparato ofrece además una potencia de succión de 14 kPa, un dato que permite conocer su capacidad para aspirar polvo y suciedad.

Opción 2 en 1

Tal y como se ha mencionado anteriormente, una de las principales características del aspirador Aldi 2 en 1 es precisamente la posibilidad de utilizarlo en dos configuraciones diferentes.

Puede funcionar como aspirador escoba para limpiar el suelo y convertirse en un aspirador de mano cuando se necesita un aparato más pequeño y manejable.

Aspirador con cable. Aldi.

Esto permite utilizar el mismo dispositivo para diferentes zonas de la casa. El formato escoba facilita la limpieza de los suelos, mientras que el modo de mano puede resultar más práctico para acceder a rincones, muebles, sofás y otras superficies.

El diseño también puede ser interesante para quienes disponen de poco espacio de almacenamiento y prefieren tener un solo aspirador que pueda desempeñar diferentes funciones.

Además, se incluyen diferentes accesorios destinados a facilitar la limpieza de distintas zonas de la vivienda. Entre ellos se encuentra una boquilla para hendiduras, pensada para acceder a espacios estrechos y rincones de difícil acceso.

También incluye una boquilla con cepillo y una boquilla específica para suelos, que permite utilizar el aparato en su configuración de aspirador escoba. El conjunto se completa con un soporte de pared para poder guardar el dispositivo cuando no se está utilizando.

¿Merece la pena comprar el aspirador?

El aspirador con cable de Aldi está dirigido a quienes buscan principalmente un aparato sencillo y económico para la limpieza cotidiana.

Su formato 2 en 1 permite utilizarlo como aspirador escoba y de mano, mientras que sus 600 W de potencia, 14 kPa de succión, su cable de 6 metros y depósito de 600 ml completan una propuesta pensada para el uso doméstico.

Uno de sus principales puntos fuertes es precisamente que no depende de una batería. Aunque el cable limita la libertad de movimiento respecto a los modelos inalámbricos, permite utilizar el aspirador durante todo el tiempo necesario mientras esté conectado a la corriente.

Por tanto, puede ser una alternativa especialmente interesante para quienes buscan un aspirador económico para casa.