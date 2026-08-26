Carrefour vende la vajilla más barata y elegante de la temporada: 12 piezas para 4 servicios por solo 14,99 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Carrefour lanza la vajilla Flavia, un set de 12 piezas para cuatro personas por solo 14,99 euros. La vajilla está fabricada en vidrio opal, con un diseño blanco sencillo y elegante que combina con distintos estilos de mesa. Incluye platos llanos de 27 cm, hondos de 21 cm y de postre de 20 cm, todos aptos para microondas y lavavajillas. El material resistente y la facilidad de mantenimiento hacen de esta vajilla una opción práctica para el uso diario sin renunciar a la estética.

Sorprender con una buena comida no es tan complicado como parece. No hace falta contar con una vajilla de diseño, una mesa enorme ni una comida especialmente elaborada para conseguir un buen resultado.

Eso sí, unos platos que combinen bien, unos vasos, unas servilletas y algún detalle decorativo pueden ayudar para crear un ambiente agradable y hacer que una comida cotidiana se convierta en una ocasión especial.

En esta línea se encuentra la vajilla Flavia que vende Carrefour, un conjunto de 12 piezas fabricado en vidrio opal y diseñado para cuatro personas.

Vajilla de vidrio. Carrefour.

La vajilla presenta un acabado blanco y un diseño sencillo, que permite combinarla fácilmente con diferentes estilos de mesa, desde propuestas más minimalistas hasta otras en las que se busca añadir color mediante manteles, servilletas o accesorios.

Los platos llanos tienen un diámetro de 27 centímetros, mientras que los platos hondos miden 21 centímetros y los platos de postre, 20 centímetros.

Además, todas las piezas tienen forma redonda y están fabricadas en vidrio opal, un material que aporta un aspecto limpio y ligero a la composición de la mesa.

Una de las ventajas de este conjunto es precisamente su diseño blanco. Se trata de un color que funciona como una base neutra y que permite jugar con el resto de elementos de la mesa.

Vajilla de vidrio. IA.

Otro de sus puntos fuertes es la comodidad. La vajilla es apta para microondas y lavavajillas, dos características especialmente valoradas en el día a día, ya que permiten calentar los alimentos directamente en el plato y simplifican la limpieza después de cada comida.

Su diseño original, el material resistente y la facilidad de mantenimiento la convierten en una alternativa pensada para acompañar las comidas de todos los días sin renunciar a la estética.