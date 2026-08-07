Aldi lanza la placa de inducción portátil más práctica y barata: está disponible por 29,99 euros

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Las claves Generado con IA Aldi lanza una placa de inducción portátil compacta y fácil de limpiar por solo 29,99 euros. El dispositivo ofrece 10 niveles de potencia, panel táctil, temporizador de hasta 180 minutos y sistemas de seguridad infantil y contra sobrecalentamiento. Con una potencia máxima de 2.000 W y dimensiones de 28 x 35 x 6,5 cm, es ideal para cocinas pequeñas o como punto de cocción adicional. La placa estará disponible en tiendas Aldi a partir del 5 de agosto hasta agotar existencias.

Aldi volverá a ampliar su catálogo de bazar con un pequeño electrodoméstico pensado para quienes buscan una solución práctica para cocinar sin necesidad de instalar una placa fija.

A partir del 5 de agosto, la cadena de supermercados comercializará una placa de inducción portátil, un dispositivo que destaca por su tamaño compacto y que puede resultar especialmente útil en cocinas con poco espacio.

Lo mejor de todo, el precio. La cadena alemana venderá este práctico utensilio por menos de 30 euros hasta agotar existencias.

Placa de inducción. Aldi.

Las placas de inducción portátiles se han convertido en una opción cada vez más demandada por su facilidad de uso y transporte. A diferencia de las cocinas eléctricas tradicionales, este sistema calienta directamente el recipiente mediante un campo electromagnético, por lo que la superficie apenas alcanza temperaturas elevadas fuera de la zona de cocción.

El modelo que venderá Aldi cuenta con una superficie de cristal vitrocerámico, un material que facilita la limpieza después de cocinar.

Además, incorpora un panel de control táctil, desde el que es posible seleccionar entre 10 niveles de potencia para adaptar el calor a diferentes preparaciones, desde mantener un alimento caliente hasta cocinar a máxima intensidad.

Entre sus funciones también incluye un temporizador programable de hasta 180 minutos, una característica útil para recetas que requieren tiempos de cocción concretos sin necesidad de estar pendiente del reloj. A ello se suman un bloqueo de seguridad para niños y un sistema de protección contra el sobrecalentamiento.

Placa de inducción. Aldi.

En cuanto a sus especificaciones técnicas, la placa desarrolla una potencia máxima de 2.000 vatios y presenta unas dimensiones aproximadas de 28 x 35 x 6,5 centímetros, por lo que puede guardarse fácilmente en un armario o transportarse cuando sea necesario.

Como ocurre con cualquier cocina de inducción, requiere el uso de ollas y sartenes compatibles, es decir, aquellas cuya base sea ferromagnética.

Este tipo de electrodomésticos resulta especialmente práctico para quienes necesitan un punto de cocción adicional en casa, viven en espacios reducidos o buscan una solución temporal durante una reforma.

También puede utilizarse en reuniones familiares o celebraciones en las que se necesite preparar varios platos al mismo tiempo sin depender únicamente de la placa principal.

La placa de inducción portátil de Aldi estará disponible en los establecimientos de la cadena a partir del martes 5 de agosto, hasta agotar existencias, como sucede habitualmente con los productos de bazar que la compañía incorpora de forma puntual a su surtido.