Acaba de llegar a Alcampo el aspirador inalámbrico Cecotec más potente y barato: disponible por 89,99 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Alcampo ofrece el aspirador inalámbrico Cecotec Rockstar RS50 por 89,99 euros, destacando por su potencia y precio. El modelo cuenta con un motor digital Brushless de 400 W y potencia de succión de 120 AW, capaz de limpiar polvo fino y suciedad incrustada. Su batería extraíble permite hasta 60 minutos de autonomía en modo Eco y cubre viviendas de hasta 130 m² sin recargar. Incluye tecnología HairOut para evitar enredos de pelos, luz LED en el cabezal, pantalla informativa, depósito de 500 ml y varios accesorios para distintas superficies.

Hay dos momentos en los que uno se acuerda de la aspiradora que debería tener en casa: cuando aparecen las pelusas bajo el sofá y cuando, justo después de haber limpiado, seguimos encontrando pelos.

En ese escenario, las aspiradoras escoba sin cable se han convertido en uno de los pequeños electrodomésticos más demandados por quienes buscan limpiar con rapidez y sin depender de enchufes.

Una de las opciones que actualmente vende Alcampo es la Cecotec Rockstar RS50, un modelo que apuesta por potencia, autonomía y facilidad de uso en el día a día.

CECOTEC ROCKSTAR RS50. Alcampo.

Este aspirador vertical de Cecotec está equipado con un motor digital Brushless de 400 W capaz de desarrollar una potencia de succión de 120 AW, una cifra pensada para eliminar tanto el polvo fino como la suciedad más incrustada en diferentes superficies, incluidas alfombras. Además, alcanza una presión de aspiración de 25 kPa, lo que favorece una limpieza más profunda.

Uno de sus principales reclamos es la autonomía. Gracias a su batería extraíble de 33,6 V y 2.200 mAh, el fabricante asegura que puede ofrecer hasta 60 minutos de funcionamiento en modo Eco, tiempo suficiente para limpiar viviendas de hasta 130 metros cuadrados sin necesidad de recargarla, aunque la duración varía en función del modo de uso y los accesorios empleados.

La Rockstar RS50 también incorpora un modo Auto, una función que ajusta automáticamente la potencia de aspiración en función del nivel de suciedad detectado.

De esta manera, el aspirador incrementa la potencia cuando encuentra zonas más sucias y la reduce cuando no es necesario, optimizando el consumo de batería y evitando cambios manuales durante la limpieza.

CECOTEC ROCKSTAR RS50. Alcampo.

Para facilitar el mantenimiento, Cecotec ha equipado este modelo con un cepillo mixto XL compatible con diferentes tipos de suelo y con la tecnología HairOut, un sistema diseñado para minimizar los enredos de pelos mediante un peine dentado integrado en el cabezal.

Otro de sus elementos destacados es la luz LED integrada en el cabezal, que ilumina el suelo para hacer visible el polvo y la suciedad en zonas poco iluminadas, como debajo de muebles o camas. A ello se suma una pantalla LED desde la que el usuario puede consultar el nivel de batería, el modo de limpieza seleccionado y los avisos de mantenimiento del aparato.

En cuanto a la capacidad, dispone de un depósito de 500 ml, suficiente para varias sesiones de limpieza antes de vaciarlo, y utiliza un sistema de ciclón paralelo, una tecnología que separa con mayor eficiencia las partículas aspiradas para mantener un rendimiento constante durante el uso.

Por si no fuera suficiente, el aspirador se completa con un accesorio 2 en 1 para muebles, un cabezal estrecho para esquinas y un soporte de pared, lo que permite utilizarlo tanto en suelos como en tapicerías, estanterías o rincones de difícil acceso.