Leroy Merlin vende el ventilador de techo más barato y versátil: función 2 en 1, por solo 54,95 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Leroy Merlin ofrece un ventilador de techo 2 en 1 con luz y aspas plegables por solo 54,95 euros, rebajado desde 129,99 euros. El modelo cuenta con motor DC de 30 W, que proporciona bajo consumo energético, funcionamiento silencioso (38 dB) y seis velocidades. Las aspas se pliegan cuando está apagado y se despliegan hasta 107 cm en funcionamiento, adecuado para estancias de hasta 22 m². Incluye luz LED de 70 W regulable en tres temperaturas de color, mando a distancia y función verano/invierno para mejorar la eficiencia energética.

Con el verano hay un gesto que se ha convertido casi en un ritual: mirar el termómetro, suspirar y preguntarse si merece la pena encender el aire acondicionado.

Cada vez son más quienes buscan alternativas que refresquen la casa sin disparar la factura de la luz, y ahí es donde entran en juego los ventiladores de techo. Lejos de aquellos modelos voluminosos y poco estéticos, las nuevas versiones apuestan por diseños discretos, motores silenciosos y funciones versátiles.

En ese contexto, Leroy Merlin ha incorporado a su catálogo un ventilador de techo con luz y aspas plegables que reúne algunas de las características más demandadas. Además, se encuentra rebajado hasta los 54,95 euros, frente a su precio habitual de 129,99 euros.

Ventilador de techo con luz. Leroy Merlin.

Uno de los principales reclamos de este modelo es su motor DC de 30 W, una tecnología que destaca por ofrecer un menor consumo energético, un funcionamiento más eficiente y un nivel sonoro muy reducido respecto a los motores convencionales.

En concreto, el fabricante indica que alcanza únicamente 38 decibelios a máxima velocidad, una cifra que lo hace especialmente adecuado para dormitorios o espacios donde se busca mantener un ambiente tranquilo. Además, dispone de seis velocidades para adaptar el flujo de aire a cada momento.

Su diseño también busca integrarse mejor en cualquier estancia. Cuando está apagado, las cuatro aspas permanecen plegadas, de manera que el conjunto adquiere la apariencia de una lámpara de techo convencional.

Una vez se pone en funcionamiento, las aspas se despliegan automáticamente hasta alcanzar un diámetro de 107 centímetros, suficiente para estancias de hasta 22 metros cuadrados, según las especificaciones del fabricante.

Ventilador de techo con luz. Leroy Merlin.

La iluminación es otro de sus puntos fuertes. Incorpora una luz LED de 70 W con una intensidad de hasta 6.600 lúmenes y permite elegir entre tres temperaturas de color: luz cálida (3.000 K), neutra (4.200 K) y fría (6.500 K).

De este modo, el mismo dispositivo puede adaptarse tanto a una iluminación ambiental para el descanso como a una luz más intensa para trabajar o realizar tareas domésticas.

Además, pensando en la comodidad diaria, el ventilador incluye mando a distancia desde el que es posible controlar tanto la velocidad como la iluminación, cambiar la temperatura de color y programar un temporizador de apagado automático de una, dos o cuatro horas.

También incorpora función verano/invierno gracias al giro reversible de las aspas. Durante los meses cálidos genera una corriente de aire refrescante, mientras que en invierno ayuda a redistribuir el aire caliente acumulado en el techo, mejorando la eficiencia de la calefacción.