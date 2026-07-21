La vajilla de Lidl colorida más barata y elegante del verano que ha arrasado en ventas: 18 platos para 6 servicios por solo 39,99 €

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Las claves Generado con IA Lidl lanza la vajilla New Art & PepperAmalfi de 18 piezas, ideal para seis comensales, por solo 39,99 €. El set destaca por sus diseños mediterráneos y modernos, con estampados variados en cada pieza para un efecto visual dinámico. Fabricada en porcelana, la vajilla es resistente y apta para lavavajillas y microondas. Esta vajilla solo se puede adquirir a través de la web de Lidl y está disponible con un descuento del 59%.

Hay quien piensa que tener buena mano en la cocina lo es todo, algo que por desgracia no me pasa a mí.

Sin embargo, por experiencia propia, he aprendido que una mesa bonita puede cambiar por completo cualquier comida, incluso cuando el menú no es precisamente de estrella Michelin.

Y ahí es donde entra uno de los artículos más llamativos de Lidl: la vajilla New Art & PepperAmalfi de 18 piezas, un conjunto que apuesta por el color, los diseños mediterráneos y ese aire veraniego capaz de transformar cualquier mesa sin necesidad de gastar demasiado dinero.

Vajilla New Art & Pepper.

La cadena alemana ha incorporado este set firmado por la marca italiana Tognana por 39,99 euros, convirtiéndose en una de las propuestas de menaje más llamativas de la temporada.

Se trata de una vajilla pensada para seis comensales y compuesta por 18 piezas en total: seis platos llanos, seis hondos y otros seis de postre.

El principal atractivo de este set está en su estética. La colección New Art Pepper apuesta por un diseño de inspiración moderna, con motivos gráficos que rompen con la vajilla lisa tradicional y buscan aportar un toque decorativo más marcado a la mesa.

Cada pieza presenta variaciones en los estampados, lo que genera un efecto conjunto coordinado, pero con cierto dinamismo visual, muy en la línea de las tendencias actuales en decoración de mesa.

Vajilla New Art & Pepper.

En cuanto a materiales, la vajilla está fabricada en porcelana, un clásico en este tipo de productos por su resistencia y su buen comportamiento en el uso cotidiano. Además, las piezas son aptas para lavavajillas y microondas.

Otro detalle que juega a favor de esta colección es precisamente su relación calidad-precio. Actualmente, Lidl vende esta vajilla por solo 39,99 euros, tras un descuento del 59%. Eso sí, hay que tener en cuenta que este modelo solo estará disponible a través de la página web de la firma.