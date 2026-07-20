Aldi lanza la solución para sobrevivir a las escapadas de este verano: está disponible por solo 39,99 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Aldi lanza un carro plegable por 39,99 euros para facilitar el transporte de objetos en escapadas veraniegas. El carro destaca por su estructura metálica resistente, amplia cesta de tela y capacidad de carga de hasta 100 kg. Incluye cuatro ruedas para mayor estabilidad, asa ergonómica y sistema de plegado rápido que facilita su almacenamiento. Es versátil y útil no solo para playa o piscina, sino también para camping, mudanzas, jardinería o compras voluminosas.

Ir a la piscina o a la playa es uno de los mejores planes familiares del verano. Sin embargo, hay un pequeño inconveniente que se repite cada temporada: cargar con sombrillas, toallas, neveras portátiles, juguetes infantiles y bolsas puede convertir el trayecto hasta la arena o el césped en toda una odisea.

Para solucionar este problema, Aldi ha incorporado a su sección de bazar un práctico carro plegable pensado para transportar la carga de forma mucho más cómoda.

Este práctico accesorio, disponible por solo 39,99 euros, destaca por su diseño funcional y por la versatilidad que ofrece en el día a día. Fabricado con una estructura metálica resistente y una amplia cesta de tela, permite transportar una gran cantidad de objetos en un solo viaje.

Carro plegable. Aldi.

Además, incorpora cuatro ruedas que aportan estabilidad durante el desplazamiento y un asa ergonómica que facilita su manejo incluso cuando va completamente cargado.

Una de sus principales ventajas es su sistema de plegado, que permite abrirlo y cerrarlo en cuestión de segundos. Una vez recogido, ocupa muy poco espacio, por lo que resulta fácil guardarlo en el maletero del coche, en un trastero o incluso en un armario.

Aunque está pensado especialmente para llevar todo lo necesario a la playa o la piscina, sus posibilidades de uso van mucho más allá.

También puede utilizarse para transportar material de camping, llevar herramientas de jardinería, mover cajas durante una mudanza o incluso facilitar la compra semanal cuando hay que cargar con productos voluminosos. Su diseño polivalente hace que sea un accesorio útil durante todo el año.

Carro plegable. Aldi.

El carro plegable que comercializa Aldi ofrece una capacidad máxima de carga de hasta 100 kilogramos, una cifra suficiente para transportar cómodamente el equipamiento habitual de una jornada al aire libre. Asimismo, incorpora una funda protectora para guardarlo una vez plegado.

Eso sí, como ocurre con buena parte de los artículos del bazar de la cadena alemana, este producto estará disponible por tiempo limitado y hasta agotar existencias.

Por ello, quienes tengan previsto disfrutar de escapadas a la playa, la piscina o el campo durante los próximos meses pueden encontrar en este carro plegable un aliado para hacer mucho más cómodo el transporte de todo lo necesario.