Carrefour rebaja la lavadora Cecotec más barata del verano: 6 kg de carga, opción silenciosa y por solo 199€

Las claves

Las claves Generado con IA Carrefour ofrece la lavadora Cecotec Bolero DressCode 6110 Inverter a 199€, con un descuento de 100€ sobre su precio original. El modelo incluye motor Inverter, función de vapor y clasificación energética A, características habituales en lavadoras de gama superior. Tiene capacidad para 6 kg, velocidad máxima de centrifugado de 1.200 rpm y 11 programas de lavado, incluyendo un ciclo rápido de 15 minutos. Destaca por su funcionamiento silencioso, bajo consumo energético y funciones adicionales como inicio programado, autolimpieza del tambor y bloqueo infantil.

Renovar la lavadora siempre ha sido un trámite poco apetecible, especialmente cuando el precio es el principal obstáculo. De hecho, cuando llega ese momento, la mayoría buscamos un modelo básico, económico y con buenas prestaciones.

Sin embargo, encontrar ese equilibrio no siempre resulta sencillo. Por eso, Carrefour ha hecho de las suyas y lanzado una oferta que no ha dejado a nadie indiferente.

Concretamente, estamos hablando de la lavadora de Cecotec que destaca por incorporar tecnologías propias de modelos más caros sin superar la barrera de los 200 euros.

Lavadora Cecotec Bolero DressCode. Carrefour.

Se trata de la Cecotec Bolero DressCode 6110 Inverter, una lavadora de carga frontal cuyo precio ha pasado de 299 euros a 199 euros, lo que supone un ahorro de 100 euros.

Pese a situarse en una gama económica, el modelo incorpora motor Inverter, función de vapor y clasificación energética A, tres características que normalmente se reservan para electrodomésticos de un precio superior.

La lavadora ofrece una capacidad de carga de 6 kilogramos, una cifra especialmente indicada para personas que viven solas, parejas o familias con un volumen de lavado moderado.

Además, alcanza una velocidad máxima de centrifugado de 1.200 revoluciones por minuto, suficiente para extraer buena parte de la humedad de las prendas y reducir el tiempo de secado.

Lavadora Cecotec Bolero DressCode. Carrefour.

Uno de sus principales atractivos es el Motor Inverter Plus, una tecnología sin escobillas diseñada para disminuir el desgaste mecánico, reducir las vibraciones y ofrecer un funcionamiento más silencioso.

Según explica Cecotec, este tipo de motor también mejora la eficiencia energética y puede rebajar el consumo eléctrico frente a los motores convencionales, al tiempo que prolonga la vida útil del electrodoméstico.

El ahorro energético es, precisamente, otro de los puntos fuertes de este modelo.

La Bolero DressCode 6110 cuenta con clasificación energética A, la máxima dentro del actual etiquetado europeo, y registra un consumo de 42 kWh por cada 100 ciclos de lavado.

Entre sus funciones más destacadas también se encuentra la tecnología Steam Max, que incorpora vapor durante determinados programas para mejorar la limpieza de los tejidos.

A ello se suman 11 programas de lavado adaptados a diferentes tipos de prendas y necesidades, incluido un ciclo rápido de apenas 15 minutos.

La lavadora incorpora además varias funciones destinadas a facilitar el uso diario.

Dispone de Delay Start, que permite programar el inicio del lavado hasta con 24 horas de antelación; Stop&Go, para pausar el programa y añadir prendas olvidadas; Drum Clean, un sistema de autolimpieza del tambor; y KidLock, un bloqueo infantil que impide modificar los ajustes de forma accidental.