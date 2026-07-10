Llega a Lidl este viernes, 17 de julio, el mueble aparador con dos cajones más elegante y versátil: cuesta 69,99 euros

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Las claves Generado con IA Lidl lanza el 17 de julio un mueble aparador Livarno por 69,99 euros, pensado para ofrecer soluciones prácticas y asequibles para el hogar. El aparador destaca por su diseño minimalista y versátil, pudiendo integrarse en salón, comedor, recibidor, despacho o dormitorio. Está disponible en dos acabados: blanco con encimera efecto madera e imitación madera natural, adaptándose a distintos estilos decorativos. Ofrece tres puertas con estantes regulables, dos cajones con raíles metálicos y revestimiento de melamina resistente a arañazos y fácil de limpiar.

En los últimos años, las prioridades de muchas familias a la hora de buscar vivienda han cambiado de forma notable. Lejos de aspirar a una casa de ensueño, el principal objetivo ha pasado a ser encontrar un hogar funcional, práctico y asequible, capaz de adaptarse a las necesidades del día a día sin disparar el presupuesto.

En este contexto, Lidl ha preparado una propuesta pensada para quienes buscan soluciones prácticas para organizar la casa sin realizar una gran inversión.

La cadena de supermercados incorporará a su catálogo, a partir del próximo 17 de julio, un nuevo aparador de la marca Livarno, un mueble funcional que presenta un diseño elegante y suficiente capacidad de almacenamiento por solo 69,99 euros.

Aparador. Lidl.

Este aparador ha sido diseñado para adaptarse a diferentes estancias de la casa. Gracias a su estilo minimalista y a sus líneas rectas, puede utilizarse en el salón como mueble auxiliar, en el comedor para guardar vajilla y mantelería, en el recibidor para mantener el orden o incluso en un despacho o dormitorio.

Además, Lidl lo comercializará en dos acabados diferentes para que resulte más fácil integrarlo en distintos estilos decorativos: una versión en blanco con la encimera en efecto madera, ideal para ambientes de inspiración nórdica, y otra con acabado integral en imitación madera natural, pensada para quienes prefieren un aspecto más cálido y acogedor.

En cuanto a sus dimensiones, el mueble ofrece un equilibrio entre capacidad y tamaño compacto. Mide aproximadamente 116,7 centímetros de ancho, 71,8 centímetros de alto y 32,9 centímetros de fondo, por lo que resulta adecuado incluso para pisos donde el espacio es limitado.

Uno de sus principales atractivos es la distribución interior. El aparador dispone de tres puertas que dan acceso a amplios compartimentos con estantes regulables en altura, permitiendo adaptar el espacio a objetos de distintos tamaños. A ello se suman dos cajones equipados con raíles metálicos, una característica que facilita una apertura y cierre suaves.

Aparador. Lidl.

Asimismo, Lidl también destaca que este modelo incorpora un revestimiento de resina de melamina, un material ampliamente utilizado en mobiliario doméstico por su resistencia a los arañazos y por ser fácil de limpiar, dos cualidades especialmente valoradas en muebles de uso frecuente.

Además, incluye protectores para evitar dañar el suelo, un detalle que facilita su colocación sobre diferentes superficies.