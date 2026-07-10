Llega a Aldi la vajilla colorida más barata y elegante de la temporada: 12 platos para 3 servicios por 29,99 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Aldi lanza una nueva colección de vajilla colorida inspirada en el Mediterráneo, con set de 12 piezas para 3 servicios por 29,99 euros. La colección incluye platos llanos, hondos y de postre en packs de dos, con precios desde 4,99 euros y descuentos de hasta el 33%. El conjunto se complementa con un juego de seis vasos de cristal con efectos degradados por 7,99 euros y accesorios de mesa desde 2,50 euros. Estos productos estarán disponibles en supermercados Aldi por tiempo limitado, apostando por menaje de diseño asequible y veraniego.

Hay quien presume de preparar paellas de campeonato o de bordar cualquier receta con los ojos cerrados. En mi caso, la realidad es bastante más modesta: hay días en los que hasta una ensalada parece un reto.

Sin embargo, lo que sí he comprobado es que una mesa bien puesta tiene un extraño poder para hacer que cualquier comida parezca más especial. Unas vajillas bonitas, unos vasos con encanto y un par de detalles decorativos consiguen que hasta el menú más sencillo tenga otro aire.

Precisamente pensando en ello, Aldi ha lanzado una colección de menaje inspirada en el Mediterráneo que promete convertirse en una de las propuestas más atractivas de la temporada.

Vajilla 12 piezas Formentera. Aldi.

Más allá del set completo de 12 piezas para 3 servicios, Aldi amplía la colección con piezas sueltas pensadas para quienes prefieren personalizar su vajilla o ir incorporando elementos poco a poco.

En las líneas Mediterráneo y Aura se podrán encontrar platos llanos de 26 centímetros y hondos de 21 centímetros en packs de dos unidades por 6,99 euros, así como platos de postre de 20 centímetros por 4,99 euros el pack de dos, con descuentos que alcanzan hasta el 33%.

La colección se completa con un juego de seis vasos por 7,99 euros, fabricados en cristal con efecto degradado en tonos azules y verdes y una capacidad de 47,5 centilitros, una propuesta que refuerza el carácter veraniego del conjunto.

A ello se suman distintos accesorios de mesa disponibles por 2,50 euros la unidad, como salvamanteles de fibras trenzadas, cestas de materiales naturales y piezas auxiliares de servicio, pensadas para aportar un acabado más cálido y artesanal a la mesa.

Colección vajilla. Aldi.

Toda la gama estará disponible en los supermercados Aldi por tiempo limitado y hasta agotar existencias, siguiendo la dinámica habitual de sus lanzamientos de bazar estacional.

Con esta colección, la cadena refuerza su apuesta por el menaje de diseño asequible, combinando estética mediterránea y precios ajustados en una propuesta claramente orientada al consumo estival.