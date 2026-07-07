Acaba de llegar a Carrefour la vajilla colorida más barata y elegante del verano: 9 platos para 4 servicios por 12,99 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Carrefour lanza una vajilla de porcelana con estampado de cactus por 12,99 euros, ideal para el verano. El set incluye nueve piezas: cuatro platos llanos, cuatro cuencos y una ensaladera, aptos para cuatro servicios. El diseño fresco y colorido combina motivos vegetales y es fácil de integrar con otras piezas de menaje. Forma parte de la colección Carrefour Home, que ofrece más modelos con distintos estampados y estilos.

Hay quien tiene mano y en cuestión de minutos logra preparar una cena digna de estrella Michelin. Sin embargo, también hay quien sabe que no es necesario ser un chef profesional si existe una buena presentación.

Y precisamente ahí es donde Carrefour ha encontrado uno de esos pequeños caprichos para el hogar que combinan diseño, funcionalidad y precio ajustado.

La cadena de supermercados ha incorporado a su catálogo la vajilla de porcelana con estampado de cactus, un conjunto de nueve piezas que apuesta por una estética fresca y veraniega por solo 12,99 euros.

Vajilla de porcelana. Carrefour.

El juego está pensado para varios comensales e incluye cuatro platos llanos de 26,8 centímetros, cuatro cuencos de 11,5 centímetros y una ensaladera de 24 centímetros, una composición suficiente para las comidas del día a día o para vestir la mesa en reuniones informales.

Todo el conjunto está fabricado en porcelana, un material apreciado por su resistencia, su acabado elegante y su facilidad de limpieza.

Más allá de sus características técnicas, el atractivo de esta vajilla reside en su diseño. Los motivos vegetales y los estampados inspirados en la naturaleza siguen siendo una de las tendencias más presentes en la decoración del hogar, especialmente durante los meses de primavera y verano.

El dibujo de cactus aporta un aire desenfadado y contemporáneo que combina fácilmente con manteles de fibras naturales, cuberterías en tonos dorados o vasos de cristal transparente.

Vajilla de porcelana. IA.

Además, su color blanco predominante hace que resulte muy versátil y fácil de integrar con otras piezas de menaje ya existentes, permitiendo renovar la mesa sin necesidad de realizar una gran inversión.

La propuesta forma parte de la colección de menaje de Carrefour Home, la marca propia de la compañía para el hogar, donde también pueden encontrarse otros modelos con estampados diferentes, como la versión Papaya, con las mismas dimensiones y composición, orientada a quienes prefieren un estilo más tropical.

En los últimos años, las cadenas de distribución han reforzado notablemente su oferta de decoración y menaje, apostando por diseños cuidados y precios competitivos.

Esta estrategia responde al creciente interés de los consumidores por renovar pequeños espacios del hogar sin realizar grandes desembolsos, una tendencia que también se ha visto impulsada por el protagonismo que han adquirido las mesas bien decoradas en reuniones familiares y celebraciones.