Acaba de llegar a Action la maleta de 4 ruedas más versátil y barata de la temporada: está disponible por 14,95 euros

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Las claves Generado con IA Action lanza la maleta Spilbergen Brussel por 14,95 euros, con un descuento del 16% sobre su precio habitual. La maleta es de cabina, rígida, ligera y con capacidad de 28 litros, ideal para viajes cortos y como equipaje de mano. Incluye carcasa protectora, cierre con candado numérico, cuatro ruedas dobles de 360º y tirador telescópico ajustable. Disponible en negro, azul, blanco y rojo, contiene al menos un 50% de materiales reciclados y cuenta con certificación GRS.

Con la llegada del verano y el aumento de los desplazamientos por vacaciones, muchas personas aprovechan para renovar su equipaje sin realizar un gran desembolso.

En este contexto, Action ha lanzado una nueva promoción que estará disponible desde el pasado miércoles y hasta el 7 de julio y que incluye una de sus maletas rígidas más vendidas.

Se trata de la Spilbergen Brussel, un modelo de cabina que durante estos días puede adquirirse por 14,95 euros, frente a su precio habitual de 17,95 euros, lo que supone un descuento cercano al 16 %.

Maleta rígida. Action.

Esta maleta está diseñada para quienes buscan un equipaje compacto, ligero y funcional para escapadas de fin de semana, viajes de trabajo o desplazamientos de corta duración.

Gracias a sus dimensiones de 33 centímetros de ancho, 20 de fondo y 52 de alto, ofrece una capacidad de 28 litros, suficiente para guardar ropa, calzado y objetos personales para uno o varios días.

Además, sus medidas hacen que pueda utilizarse como equipaje de mano en muchas compañías aéreas, aunque siempre conviene comprobar las condiciones específicas de cada aerolínea antes de viajar, ya que las restricciones pueden variar.

Uno de los principales atractivos de este modelo es su carcasa rígida, pensada para proteger mejor el contenido frente a golpes y pequeños impactos durante el transporte. A ello se suma un sistema de cierre con candado de combinación numérica integrado, una característica que aporta un extra de seguridad sin necesidad de incorporar un candado adicional.

Maleta rígida. Action.

La comodidad durante el desplazamiento también ha sido uno de los aspectos cuidados por el fabricante. La Spilbergen Brussel incorpora cuatro ruedas dobles con giro de 360 grados, que permiten mover la maleta con suavidad en cualquier dirección.

Además, dispone de un tirador telescópico ajustable, que facilita adaptarla a la altura de cada usuario y mejora la ergonomía durante el transporte.

En cuanto a su diseño, Action comercializa esta maleta en cuatro colores diferentes: negro, azul, blanco y rojo, permitiendo que cada cliente pueda elegir la opción que mejor se adapte a sus preferencias.

Otro aspecto destacable es su compromiso con la sostenibilidad. Según informa la propia compañía, la maleta contiene al menos un 50 % de materiales reciclados y cuenta con la certificación Global Recycled Standard (GRS), un sello internacional que acredita el origen reciclado de los materiales utilizados y verifica el cumplimiento de determinados criterios medioambientales y sociales durante el proceso de fabricación.

Eso sí, hay que tener en cuenta que forma parte de una oferta semanal que estará vigente hasta el próximo 7 de julio, salvo fin de existencias.