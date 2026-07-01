Lactalis España supera los 1.200 millones de euros de impacto socioeconómico en España

La compañía láctea aumenta su facturación hasta los 1.705 millones de euros, impulsa el empleo estable en el entorno rural español y anuncia un plan de inversiones de 200 millones hasta 2030.

Las claves

Las claves Generado con IA Lactalis España generó un impacto socioeconómico superior a 1.200 millones de euros en 2025, destacando inversiones en el sector primario, empleo y fiscalidad. La compañía invertirá 200 millones de euros hasta 2030 para transformación industrial, digitalización y transición energética, con un 71,9% de las inversiones en municipios rurales. El 98,9% de la leche de vaca recogida por Lactalis cuenta con certificación de Bienestar Animal y se han implementado medidas para avanzar en la descarbonización ganadera. Lactalis fomenta el empleo estable, con más del 90% de contratos indefinidos, promueve la igualdad de género y lidera el mercado con marcas como Puleva, Président y Chufi.

El compromiso con el entorno l, la descarbonización de los procesos productivos y la estabilidad laboral son algunos de los pilares que sustentan la estrategia de Lactalis España en su recién presentado Informe de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 2025. En un entorno macroeconómico complejo y globalizado, la compañía no solo ha reforzado su posición en el mercado, sino que ha demostrado que el crecimiento empresarial es indisoluble del desarrollo social, económico y medioambiental de los territorios donde opera.

En lo financiero, 2025 ha sido un buen año para la compañía. Durante el ejercicio el grupo alcanzó una cifra de negocio de 1.705 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 1,7% respecto al año anterior. Esta sólida actividad comercial se tradujo de forma directa en un impacto socioeconómico en España superior a los 1.209 millones de euros. Esta inyección económica abarca desde la inversión en plantas industriales y las compras directas al sector primario, hasta la creación de empleo de calidad, la optimización logística, la innovación constante en productos y una firme contribución fiscal en el país.

Para apuntalar este modelo a largo plazo, Lactalis España ha anunciado la aprobación de un ambicioso plan de inversión de 200 millones de euros hasta 2030. Este capital estará enfocado de manera prioritaria en la transformación industrial, la digitalización de los procesos y la transición energética de sus instalaciones.

El consejero delegado de Lactalis España y Portugal, David Saliot, destaca que su “modelo de empresa familiar multilocal nos ayuda a seguir creando valor en España, donde hemos reforzado nuestra posición de liderazgo”.

El directivo asegura que este crecimiento “solo tiene sentido si genera valor para las personas, para el campo, para los territorios y para la sociedad. Esta visión de largo plazo basada en el arraigo local, la cercanía a nuestros grupos de interés y una gestión responsable”, añade, “nos impulsa a seguir invirtiendo, innovando y contribuyendo al desarrollo económico y social del país, ofreciendo productos lácteos saludables, sabrosos y accesibles para todos".

Impulso al desarrollo de la España rural

Uno de los pilares más notables del informe, como señala Saliot, es el arraigo local de la firma. La actividad industrial de la compañía actúa como un motor de resistencia frente a la despoblación en entornos rurales de diversas comunidades autónomas. Durante 2025, la compañía destinó 28,1 millones de euros a mejoras e inversiones industriales de gran calado.

La relevancia de esta cifra radica en que el 71,9% de estos fondos se concentró de manera exclusiva en municipios de menos de 25.000 habitantes, lo que demuestra un compromiso real con el entorno rural.

Con ocho centros industriales distribuidos estratégicamente por la geografía nacional, la compañía asegura la generación de empleo estable y riqueza en zonas donde las oportunidades laborales suelen ser limitadas, promoviendo de forma activa la cohesión territorial.

El plan de inversión previsto para el periodo 2026-2030 mantendrá de forma estricta esta línea estratégica, acelerando además la transformación tecnológica y la eficiencia energética de estas plantas de producción.

Una cadena láctea verdaderamente sostenible

La estrecha relación con el sector primario es fundamental para entender el liderazgo de la compañía, que actualmente se sitúa como el primer operador lácteo del país: en 2025, Lactalis recogió 963 millones de litros de leche de todas las especies, procedentes de 1.405 ganaderías españolas repartidas en 13 comunidades autónomas.

La sostenibilidad en el origen es una de las grandes metas de la cadena de valor y se refleja en que el 98,9% de la leche de vaca recogida cuenta ya con la certificación oficial en Bienestar Animal. Además, en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), se ha desarrollado un proyecto pionero para avanzar decididamente en la descarbonización de las explotaciones ganaderas.

Tras auditar de forma exhaustiva más de 1.000 granjas y desarrollar un proyecto piloto en 16 granjas, ambas partes han identificado 27 medidas correctoras que optimizan los recursos y mitigan las emisiones en el sector ganadero, cuya implantación progresiva ya ha comenzado en el campo español.

Empleo estable con talento y compromiso

El factor humano es el verdadero motor de los hitos alcanzados por la organización. La plantilla de Lactalis en España creció un 2,3% en 2025, alcanzando una cifra de 2.679 profesionales. El modelo de recursos humanos de la corporación se asienta firmemente sobre la calidad laboral, manteniendo de manera constante una tasa superior al 90% de contratos indefinidos.

La sostenibilidad es clave en la estrategia del grupo.

Asimismo, se apuesta por el desarrollo profesional y la promoción interna, una política corporativa que permitió cubrir uno de cada dos puestos vacantes mediante talento propio durante el pasado año. Este modelo se traduce en un elevado compromiso por parte de los equipos, puesto que el 87% de las personas empleadas manifiesta su voluntad expresa de continuar desarrollando su carrera profesional dentro del grupo lácteo.

En términos de igualdad y diversidad, la red interna denominada ‘Women in Lactalis’ ha seguido sumando logros significativos para favorecer una cultura corporativa equitativa e inclusiva. En los últimos tres años, la presencia de mujeres en posiciones de liderazgo y dirección ha aumentado un 35%.

Aunque todavía existen retos pendientes en determinadas áreas técnicas e industriales tradicionalmente masculinizadas, la compañía avanza con paso firme hacia su meta global de contar con al menos un 40% de mujeres en puestos de liderazgo para el año 2033.

Marcas cada vez más relevantes

Bodegón con marcas del grupo Lactatis.

Son cifras y datos que dan contexto al ámbito empresarial. Pero en lo que atañe directamente a los consumidores, lo cierto es que los números no alcanzan la consideración de las marcas del grupo Lactalis como referentes del mercado en sus respectivas categorías. Y es que más de 12 millones de hogares españoles incorporan habitualmente alguno de sus productos en la cesta de la compra. Esto sitúa al grupo de manera consolidada en el Top 10 de empresas de alimentación con mayor presencia en España, reforzando la relevancia de sus marcas principales entre los consumidores nacionales.

La capacidad para conectar con el consumidor final se debe también a un porfolio dinámico y equilibrado que supera las 1.000 referencias activas, el cual fue reforzado en 2025 con el lanzamiento de 38 innovaciones de producto.

Entre los hitos comerciales más destacados del año se encuentra la excelente acogida de Puleva Vita Calcio Colágeno junto al buen comportamiento de Puleva Proteína Extra Pro en el segmento funcional. También destaca un año récord de ventas para la marca de horchata Chufi, que firmó una de las mejores campañas de su trayectoria histórica, el relanzamiento premium de Flor de Esgueva Gran Reserva en el ámbito de los quesos curados y el fuerte crecimiento de Nestlé I ❤️ Kéfir dentro de la categoría de yogures y lácteos refrigerados.

Respeto ambiental en los centros industriales

Pero el camino de los productos no acaba en la mesa. Lactalis ha enfatizado la sostenibilidad en todos sus procesos, colocando la transición ecológica y el cuidado del medio ambiente en primer término con una perspectiva científica, medible y ambiciosa.

Gracias a la optimización energética y al uso de fuentes renovables, en 2025 la organización consiguió una reducción del 71,4% en sus emisiones directas de CO₂ (pertenecientes a los alcances 1 y 2) tomando como referencia el año 2019. Este gran avance hacia la neutralidad climática ha sido posible, en gran medida, por la puesta en marcha de nuevas plantas de biomasa en los centros industriales de Granada y de Villarrobledo.

En el terreno del envasado y el ecodiseño, los avances en economía circular reflejan un progreso constante para reducir el impacto ambiental de la actividad comercial. Actualmente, el 80% de los envases del grupo ya es totalmente reciclable por diseño y los materiales utilizados integran de media un 32% de material reciclado, mientras se continúan desarrollando iniciativas de optimización para reducir de forma drástica el consumo de materias primas plásticas y cartones.

Interior de una fábrica de los quesos Flor de Esgueva.

Impacto social mediante la nutrición

La responsabilidad de la compañía trasciende por completo la actividad económica e industrial tradicional. En 2025, Lactalis donó más de 1,02 millones de kilos de alimentos a 78 bancos de alimentos y diversas entidades benéficas del país. Por otra parte, el Instituto Puleva de Nutrición continuó su labor como referente en la divulgación científica, la investigación y la formación nutricional, un esfuerzo que fue condecorado con el accésit a la mejor iniciativa empresarial en los prestigiosos Premios Estrategia NAOS.

La ciencia es la gran aliada en los productos de la compañía.

Asimismo, el fomento de la salud se complementó con el apoyo incondicional al deporte base, logrando que más de 40.000 menores participaran en eventos educativos y deportivos patrocinados por la empresa en diferentes comunidades autónomas, entre los que destaca la consolidada quinta edición de la Copa Puleva Tido.

A nivel internacional, el Grupo Lactalis se posiciona como el líder mundial en el sector de los productos lácteos, operando en 150 países con más de 85.500 colaboradores y 267 centros de producción. En España, su andadura comenzó en 1983 y actualmente gestiona unidades de negocio altamente especializadas como Lactalis Puleva, Lactalis Forlasa, Lactalis Foodservice, Lactalis Nutrición y la joint-venture Lactalis Nestlé. Esta estructura comercial da soporte a marcas icónicas como Puleva, Président, Galbani, Flor de Esgueva, El Ventero, La Lechera o YAOS.

Lactalis opera bajo unos objetivos climáticos corporativos estrictamente validados por la iniciativa internacional SBTi, lo que garantiza un rumbo sostenible y auditado para los próximos años. Para consultar el documento completo y ampliar la información, los usuarios pueden acceder de forma directa al informe de Responsabilidad Social Corporativa de Lactalis España 2025 en la web de la compañía: www.lactalis.es.