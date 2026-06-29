Lidl tiene la máscara de esnórquel definitiva para tus vacaciones: disponible por tan solo 13,49 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Lidl ha lanzado una máscara de esnórquel con lente panorámica y soporte para cámara de acción por 13,49 euros. El producto está disponible en supermercados y web, en colores amarillo y naranja, aunque el amarillo ya se agotó online. Solo queda la talla S/M, adecuada para niños, con sistema antiempañamiento y protección UV. Permite respirar por nariz y boca, incorpora un tubo Dry Top y es ideal para uso en superficie, no en gran profundidad.

El esnórquel es una práctica cada vez más popular en España durante las vacaciones. La posibilidad de ver lo que nos rodea debajo del agua cuando nos bañamos, invita a muchos a quedarse minutos y minutos observando con una máscara.

Por ello, Lidl ha lanzado este lunes 29 de junio una máscara con lente panorámica total-view por 13,49 euros.

El producto está siendo todo un éxito por su buen precio, y se puede adquirir tanto en los supermercados como en su página web. De hecho, está disponible en dos colores distintos, amarillo y naranja, aunque el primero ya se ha agotado online.

La máscara de esnórquel de Lidl disponible desde este 29 de junio. Lidl.

Aunque Lidl ha lanzado dos tallas, la versión en stock sólo está disponible en la talla S/M, idóneo para niños y niñas. La máscara integra un sistema para reducir el empañamiento y protege completamente de la luz ultravioleta.

Uno de los puntos fuertes del producto es que permite respirar libremente por la boca y la nariz con un tubo Dry Top. Gracias a este elemento, es más complicado que el agua se cuele en la máscara.

Sin embargo, el verdadero valor añadido de la máscara es el soporte para una cámara de acción tipo GoPro que lleva incorporado. De esta forma, puedes grabar exactamente lo que ves debajo del agua.

Otra de las características de la máscara es la cinta de sujeción, que cuenta con un sistema easy-fit que facilita el ajuste rápido. El artículo está ya entre los mejor valorados de la página web de Lidl, con una valoración casi perfecta de 4,9 sobre 5 estrellas.

El soporte para cámara de acción de la máscara de esnórquel. Lidl.

"Excelente máscara de snorkel a un precio muy razonable y de buena calidad", expone un usuario en las reseñas del portal web de Lidl.

Eso sí, al ser una máscara de esnórquel, no está diseñada para bucear a gran profundidad, sino solamente a la altura cercana a la superficie.