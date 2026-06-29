Javier Albares, experto en sueño: “Dormir bien nos aporta un 30% más de retención a la memoria”

Frente al ritmo de vida actual, los expertos reivindican el descanso como un hábito esencial para proteger la salud a largo plazo.

Las claves

Las claves Generado con IA Dormir bien mejora la salud cardiovascular, fortalece el sistema inmunitario y aumenta en un 30% la retención de la memoria. El 56% de los adultos españoles no duerme lo suficiente y más de 4 millones sufren trastornos del sueño crónicos. El sueño de calidad reduce el riesgo de enfermedades como diabetes, obesidad y patologías neurodegenerativas. Durante el verano, el calor dificulta el descanso; se recomienda refrescar la habitación, usar ropa de cama adecuada y duchas templadas para dormir mejor.

Dormir bien no solo permite recuperar energía: influye en la salud cardiovascular, el sistema inmunitario, la memoria, el estado de ánimo y la capacidad para gestionar el estrés. Aun así, más de la mitad de los adultos españoles reconoce tener una mala calidad del sueño.

Según una reciente encuesta de la Sociedad Española de Neurología, el 56% de la población española adulta no duerme el número de horas recomendadas y más de 4 millones de personas en España padecen algún trastorno del sueño de manera crónica.

El descanso: una inversión activa en salud

Los expertos sitúan al sueño al mismo nivel que otros hábitos tradicionales de autocuidado como la alimentación saludable o el ejercicio físico.

El descanso ha dejado de percibirse únicamente como una necesidad biológica, para transformarse en una inversión activa en nuestra calidad de vida y uno de los grandes pilares de la vida saludable. Pero para entender el impacto real del sueño en nuestro bienestar es fundamental acudir a los expertos.

Uno de los mayores referentes en Medicina del Sueño en nuestro país es el doctor Javier Albares, neurofisiólogo clínico con más de 20 años de experiencia y colaborador habitual de la marca de productos de descanso Flex en su labor como divulgador a través del Centro de Investigación del Sueño de Flex (CISFlex).

La importancia de un buen descanso

Según explica el doctor Albares en una de sus publicaciones, el sueño, “lejos de ser un estado pasivo, activa procesos fundamentales: reparación celular, regulación hormonal, limpieza metabólica cerebral, consolidación de la memoria, regulación emocional, reequilibrio del sistema nervioso y restauración del sistema inmunológico”.

El neurofisiólogo, que además coordina el grupo de cronobiología de la Sociedad Española de Sueño (SES) señala cómo, por ejemplo, “tener un sueño de calidad, junto a actividad física y una correcta alimentación, reduce hasta en un 65% el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular”.

La evidencia científica ha demostrado que el sueño está ligado a la aparición de diversas patologías, entre ellas las enfermedades cardiovasculares, alteraciones metabólicas como la diabetes, la obesidad o enfermedades neurodegenerativas.

Si bien, uno de los procesos donde el sueño adquiere un peso verdaderamente crucial es en la mente. De hecho, el neurofisiólogo destaca su papel clave en la consolidación de la memoria, señalando que "dormir bien nos aporta alrededor de un 30% más de retención comparado con la vigilia".

Funciones del sueño

El descanso es el verdadero motor de nuestra salud, pero no depende de fórmulas mágicas, sino de cuidar nuestra higiene del sueño.

Consolidar la memoria y aprendizaje: El sueño consolida los recuerdos y mejora la plasticidad cerebral.

El sueño consolida los recuerdos y mejora la plasticidad cerebral. Reforzar el sistema inmunitario: Facilita la liberación de citoquinas, proteínas clave para defender el organismo.

Facilita la liberación de citoquinas, proteínas clave para defender el organismo. Disminuir el riesgo de obesidad : Un patrón de sueño inadecuado contribuye a alteraciones metabólicas tempranas.

: Un patrón de sueño inadecuado contribuye a alteraciones metabólicas tempranas. Control del apetito: Regula la grelina (hormona del apetito) y la leptina (hormona de la saciedad), disminuyendo el riesgo de obesidad.

Regula la grelina (hormona del apetito) y la leptina (hormona de la saciedad), disminuyendo el riesgo de obesidad. Regeneración de tejidos y órganos: Durante el sueño aumenta la secreción de la hormona de crecimiento, una función especialmente importante en niños y adolescentes.

Durante el sueño aumenta la secreción de la hormona de crecimiento, una función especialmente importante en niños y adolescentes. Limpieza de residuos : Durante el sueño profundo se eliminan residuos metabólicos como la proteína B-amiloide, vinculada al Alzheimer.

: Durante el sueño profundo se eliminan residuos metabólicos como la proteína B-amiloide, vinculada al Alzheimer. Salud del corazón: Durante el sueño disminuye la presión arterial, reduciendo el riesgo de patologías cardiovasculares.

Durante el sueño disminuye la presión arterial, reduciendo el riesgo de patologías cardiovasculares. Equilibrio emocional y hormonal: Regula el cortisol (la hormona del estrés), combate la irritabilidad y fomenta la empatía y la creatividad.

El reto del verano: cómo dormir bien cuando el calor se dispara

El buen descanso encuentra su mayor obstáculo con la llegada del verano. “La temperatura elevada durante la noche nos provoca una dificultad para conciliar y mantener el sueño, que nos lleva a sentir mayor cansancio diurno e irritabilidad”, advierte el doctor Albares.

Cuando el cuerpo no logra bajar la temperatura interna, son más frecuentes los microdespertares y el descanso se fragmenta. Así, el especialista propone una serie de consejos para cuidar del sueño cuando el termómetro se dispara.

Consejos para dormir fresco

Refrescar la habitación: Mantén la habitación fresca durante el día bajando persianas y ventila a última hora de la tarde.

Mantén la habitación fresca durante el día bajando persianas y ventila a última hora de la tarde. Ropa de cama adecuada : Los tejidos de algodón o fibras naturales suelen resultar menos calurosos.

: Los tejidos de algodón o fibras naturales suelen resultar menos calurosos. Una ducha refrescante antes de acostarnos: Una ducha templada antes de acostarse ayuda a reducir la temperatura corporal y favorecerá la generación de melatonina.

Innovación al servicio del descanso

Más allá de los hábitos, la tecnología también es un gran aliado para garantizar un buen descanso, especialmente en los meses más calurosos del año.

Conscientes de esta necesidad, Flex ha desarrollado la tecnología FreshCool, diseñada para disipar el calor y favorecer una sensación térmica más agradable durante la noche.

La tecnología FreshCool ha sido diseñada para disipar el calor durante la noche.

Una propuesta vanguardista enfocada al autocuidado que ha sido galardonada como Trofeo del Hogar 2026 Top Innovación en la categoría Innovación. Este sello ha sido otorgado por los consumidores mediante pruebas a ciegas en un contexto de uso monitorizado y supervisado por laboratorios especializados.

En definitiva, proteger nuestro descanso es el pilar fundamental del autocuidado moderno. Como bien indica el doctor Albares, “la ciencia moderna demuestra que no basta con dormir más: hay que dormir mejor”.

Adoptar rutinas estables y cuidar los elementos que afectan a nuestro descanso -como la temperatura, buenos hábitos antes de dormir o el colchón- son una inversión directa en nuestra calidad de vida.