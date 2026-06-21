Aldi incorpora este sábado 27 de junio a sus tiendas la cama refrescante para animales más barata: disponible por 19,99 €

Las claves

Las claves Generado con IA Aldi lanza el sábado 27 de junio una cama refrescante para mascotas por solo 19,99 euros. El producto está disponible en tres tamaños distintos, adaptándose a perros y gatos de diferentes dimensiones. La cama está diseñada para ofrecer mayor confort y ayudar a regular la temperatura corporal de los animales en verano. La disponibilidad estará limitada a las existencias en cada tienda, por lo que se recomienda acudir pronto para adquirirla.

Las altas temperaturas ya se han instalado en buena parte de España y, con ellas, la preocupación de muchos propietarios por garantizar el bienestar de sus mascotas durante los meses más calurosos del año.

Consciente de esta necesidad, Aldi incorporará a sus establecimientos a partir del próximo sábado 27 de junio una cama refrescante para animales que destaca por su ajustado precio.

El producto estará disponible por tan solo 19,99 euros, convirtiéndose en una de las opciones más económicas para ayudar a perros y gatos a sobrellevar el calor estival.

Cama refrescante para animales.

La nueva propuesta de la cadena de supermercados está diseñada para ofrecer una superficie más confortable durante los días de temperaturas elevadas, cuando las mascotas pueden sufrir un mayor estrés térmico.

Los expertos recuerdan que los animales tienen más dificultades que las personas para regular su temperatura corporal, por lo que es fundamental proporcionarles espacios frescos y bien ventilados, además de garantizar una correcta hidratación.

La cama refrescante que llegará a Aldi estará disponible en tres tamaños distintos para adaptarse a mascotas de diferentes dimensiones.

Los clientes podrán elegir entre las medidas de 75 x 58 x 19 centímetros, 91 x 68 x 13 centímetros y 105 x 65 x 22 centímetros. Esta variedad permite que tanto gatos como perros de pequeño, mediano e incluso gran tamaño puedan disfrutar de una zona de descanso adecuada durante el verano.

Imagen de un perro sobre la cama. IA.

No obstante, uno de los aspectos más llamativos de esta novedad es su precio. Por solo 19,99 euros, Aldi ofrece una solución práctica para mejorar el descanso de perros y gatos durante el verano.

Eso sí, como ocurre con otras promociones temporales de la cadena, la disponibilidad de esta cama refrescante estará sujeta a las existencias de cada tienda. Por ello, quienes estén interesados en adquirirla deberán acudir a los supermercados desde el mismo 27 de junio para asegurarse una de las unidades disponibles.