Llega a Jysk el conjunto de muebles de exterior más barato: un sofá de 3 plazas, un sillón y una mesa por solo 350 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Jysk lanza un conjunto de muebles de exterior compuesto por un sofá de 3 plazas, un sillón y una mesa por solo 350 euros. El set pertenece a la gama Ven y está fabricado con estructura de acero con recubrimiento en polvo, resistente a la corrosión y humedad. Incluye una chaise longue reversible para adaptar el sofá a diferentes distribuciones de terraza o jardín. La mesa cuenta con un tablero de madera dura con certificación FSC, que garantiza su origen sostenible.

Por fin llega mañana, 21 de junio, oficialmente el verano: una fecha que marca el inicio de la temporada alta de terrazas, jardines y espacios exteriores en toda España.

Con la subida de temperaturas y los días más largos, el mobiliario de exterior se convierte en una de las categorías más demandadas del hogar, y precisamente, Jysk ha acelerado su sección de descuentos con propuestas que no han dejado a nadie indiferente.

Un claro ejemplo de ello es el conjunto de muebles para el jardín Ven, que está disponible por solo 350 euros tras un descuento del 42% sobre su precio original.

Conjunto muebles jardín Ven.

Se trata de una propuesta pensada para cubrir de forma completa un salón exterior básico, ya que está compuesto por un sofá de tres plazas con chaise longue, un sillón individual y una mesa de centro.

El conjunto, perteneciente a la gama VEN, presenta una estructura fabricada en acero con recubrimiento en polvo, un tratamiento habitual en mobiliario outdoor que mejora la resistencia frente a la corrosión y al desgaste por humedad.

El recubrimiento exterior, por su parte, imita el trenzado del ratán mediante polietileno, un material plástico que destaca por su durabilidad frente a la radiación solar y los cambios de temperatura.

Asimismo, la mesa de centro que acompaña al conjunto incorpora un tablero de madera dura con certificación FSC, un sello que garantiza la procedencia de bosques gestionados de forma responsable.

Conjunto muebles jardín Ven.

Uno de los elementos más relevantes del conjunto es la chaise longue reversible, que permite montar la extensión del sofá tanto en el lado izquierdo como en el derecho.

Esta característica aporta flexibilidad a la hora de adaptar el mueble a distintos tipos de terraza o distribución del espacio, algo especialmente útil en viviendas donde la disposición del mobiliario está condicionada por paredes, accesos o elementos estructurales.

Pero sin lugar a dudas, el factor decisivo que hace de este set una compra inteligente es su precio. Tal y como se ha mencionado anteriormente, Jysk vende este conjunto de sofá, sillón y mesa por solo 350 euros.