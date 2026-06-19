Desde tan solo 7,99 euros: estos son los utensilios que todo amante de la barbacoa debe tener siempre a mano

Las claves

Las claves Generado con IA Fackelmann amplía su catálogo de utensilios para barbacoa con productos prácticos y asequibles, disponibles en Carrefour e Hipercor. Destacan las tenacillas de acero inoxidable de 40 cm, ideales para manipular alimentos en la parrilla por 9,25 euros y aptas para lavavajillas. El set de seis pinchos reutilizables para brochetas cuesta 7,99 euros y facilita la preparación de carne, pescado o verduras. La parrilla reversible y las pinzas multiusos, pensadas para mayor comodidad y seguridad, completan la gama con precios desde 15,95 euros.

La temporada de barbacoas ya está en marcha y, además de una buena parrilla y materia prima de calidad, contar con los utensilios adecuados puede marcar la diferencia a la hora de cocinar con comodidad y seguridad.

Con este objetivo, Fackelmann ha reforzado su catálogo de accesorios para barbacoas con varias soluciones pensadas para facilitar la preparación de carnes, pescados y verduras sobre las brasas.

La compañía comercializa estos productos a través de grandes cadenas como Carrefour e Hipercor, donde pueden encontrarse opciones que van desde pinchos reutilizables para brochetas hasta pinzas profesionales o incluso parrillas reversibles desde tan solo 7,99 euros.

Tenacillas Cocina/barbacoa.

Uno de los productos más asequibles de la gama son las tenacillas para cocina y barbacoa disponibles en Carrefour por 9,25 euros.

Fabricadas en acero inoxidable, estas pinzas cuentan con una longitud de 40 centímetros, una medida pensada para manipular alimentos directamente sobre la parrilla manteniendo una distancia segura respecto al calor.

Además, sus palas están diseñadas para sujetar carnes, pescados o verduras sin que se deslicen durante el cocinado.

Otro de sus puntos fuertes es su mantenimiento, ya que son aptas para lavavajillas. Sus dimensiones aproximadas son 40 x 8,5 x 4,3 centímetros y están comercializadas por Fackelmann España a través de Carrefour.

Pincho brochetas.

La opción más económica de esta selección son los pinchos para brochetas de acero inoxidable que Carrefour vende por 7,99 euros.

El set incluye seis unidades de 35 centímetros de longitud y está diseñado para preparar brochetas de carne, pescado, marisco o verduras. Una de sus principales ventajas es que pueden reutilizarse tantas veces como sea necesario, evitando el uso de palillos de madera desechables.

Los pinchos incorporan un diseño pensado para mejorar la estabilidad de los alimentos durante la cocción.

Además, cuentan con una zona de agarre que facilita su manipulación cuando se retiran de la parrilla. Están fabricados íntegramente en acero inoxidable y pueden lavarse en el lavavajillas tras su uso.

Parrilla reversible.

Asimismo, en Hipercor destaca la parrilla reversible para carne de Fackelmann, disponible por 15,95 euros.

Se trata de una rejilla diseñada para asar carnes, embutidos y verduras de manera más cómoda. Su sistema reversible permite sujetar los alimentos entre ambas caras de la parrilla y darles la vuelta de una sola vez, favoreciendo una cocción más homogénea.

La estructura está fabricada en acero con revestimiento antiadherente para evitar que los alimentos se adhieran durante el cocinado. Además, incorpora un mango de madera resistente al calor que ayuda a proteger las manos del contacto directo con el fuego.

Entre sus especificaciones técnicas destacan unas dimensiones de 35,5 centímetros de ancho por 54 centímetros de largo y un espesor de 1,6 milímetros.

Pinzas multiusos para barbacoa.

Por último, la propuesta más completa de la selección llega de la mano de las pinzas multiusos, comercializadas por Hipercor por 19,95 euros.

Estas pinzas están orientadas a quienes utilizan la barbacoa con frecuencia y buscan una herramienta robusta para mover grandes piezas de carne o trabajar cerca de las brasas sin riesgo de quemaduras. Para ello, cuentan con una longitud total de 50,5 centímetros.

Fabricadas en acero inoxidable, incorporan un mango revestido que reduce el contacto con el metal caliente y presentan perforaciones que permiten escurrir el exceso de grasa durante la manipulación de los alimentos.

Además, son aptas para lavavajillas y disponen de una apertura para colgarlas y almacenarlas cómodamente tras cada uso.