Acaba de llegar a Primark la maleta más barata para disfrutar de estas vacaciones de verano: disponible por 18 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Primark ha lanzado una maleta rígida de cabina con ruedas giratorias por solo 18 euros, ideal para las vacaciones de verano. La maleta está fabricada en polímero plástico de alta resistencia, lo que la hace ligera y capaz de absorber impactos moderados. Incluye cuatro ruedas multidireccionales con giro 360°, asa telescópica extensible y asas de transporte superior para mayor comodidad. Sus dimensiones (49 x 34 x 20 cm) cumplen con los estándares de equipaje de cabina de la mayoría de aerolíneas de bajo coste.

Seguro que más de uno ya está con un pie en las vacaciones de verano, o incluso ya preparando el equipaje.

La realidad es que para muchos se trata de un momento idílico si no fuera por tener que hacer y deshacer maletas. Por ello, son muchas las cadenas que nos echan una mano ofreciéndonos una gran variedad de equipaje para transportar todo tipo de ropa, complementos y enseres personales.

Un claro ejemplo de ello es este modelo que ha lanzado recientemente Primark con ruedas giratorias por solo 18 euros.

Maleta rígida.

Se trata de una maleta rígida de cabina en color rojo que se enmarca dentro de la gama de equipaje económico de la firma.

En cuanto a sus especificaciones técnicas, la maleta cuenta con una carcasa rígida fabricada en polímero plástico de alta resistencia, un material habitual en este tipo de productos por su ligereza y capacidad de absorción de impactos moderados.

Incorpora, además, cuatro ruedas multidireccionales con sistema de giro 360 grados, lo que permite un desplazamiento fluido en posición vertical sin necesidad de arrastre.

El modelo dispone de un asa telescópica extensible, diseñada para adaptarse a distintas alturas de usuario, así como asas de transporte en la parte superior.

Maleta rígida.

En su interior, presenta un forro textil con compartimentos básicos y cintas elásticas de sujeción para mantener la ropa organizada durante el viaje.

Además, su formato de 49 x 34 x 20 centímetros corresponde al estándar de equipaje de cabina, compatible con las dimensiones habituales exigidas por la mayoría de aerolíneas de bajo coste.

Este lanzamiento se enmarca dentro de la estrategia de Primark de ampliar su oferta de productos de viaje asequibles, en un contexto en el que el equipaje de mano ha ganado protagonismo debido al crecimiento de las escapadas exprés y la expansión de las compañías aéreas low cost.

La simplicidad del diseño y la reducción de costes de producción permiten ofrecer un producto funcional a un precio muy competitivo.