Acaba de llegar a Lidl el robot aspirador y friegasuelos más barato: está disponible con un 50% de descuento

Las claves

Las claves Generado con IA Lidl ofrece el robot aspirador y friegasuelos Eufy con un 50% de descuento, por menos de 300 euros. El dispositivo combina aspirado y fregado simultáneo, con una potencia de succión de hasta 7000 Pa y tecnología Mop Master para eliminar manchas. Cuenta con estación de autovaciado, lavado y secado automático de mopas, y una autonomía de hasta 121 minutos. Permite programación y control desde el móvil, es silencioso (54 dB) y eficiente energéticamente, con una capacidad de depósito de 2,4 litros.

Los avances tecnológicos han llegado para quedarse. Y no solo hablamos de novedades en el sector de la telefonía y la informática, sino también de la transformación silenciosa que está experimentando el hogar gracias a la domótica y la robótica aplicada a la limpieza.

Un buen ejemplo de ello es el robot aspirador y friegasuelos de la marca Eufy comercializado por Lidl, un dispositivo que combina automatización, potencia de succión y funciones de fregado en un solo equipo.

Con un 50% de descuento, la cadena alemana vende este robot multifunción por menos de 300 euros, un precio realmente accesible teniendo en cuenta las prestaciones que ofrece.

Eufy Robot aspirador y friegasuelos.

En cuanto a su diseño, destaca por un formato compacto y de perfil bajo, con una altura aproximada de 8,5 cm, que le permite acceder a zonas complicadas como debajo de sofás, camas o muebles bajos.

En el apartado de rendimiento, este robot ofrece una potencia de succión de hasta 7000 Pa. Esta capacidad le permite aspirar polvo fino, restos de comida, arena y pelo de mascotas tanto en suelos duros como en alfombras de baja altura.

A esto se suma un sistema de cepillos laterales y principal que mejora la recogida de suciedad en esquinas y bordes, zonas donde otros robots suelen tener más dificultades.

Además, la función de fregado se apoya en la tecnología Mop Master, que aplica presión controlada sobre el suelo para eliminar manchas ligeras y suciedad adherida. Este sistema permite combinar aspirado y fregado de forma simultánea, especialmente práctico en hogares con alto tránsito diario, ya que mantiene el suelo limpio con menos intervenciones manuales.

Eufy Robot aspirador y friegasuelos.

Otro de los elementos más destacados es su estación de autovaciado y mantenimiento, que automatiza tareas clave como el vaciado del depósito de polvo, el lavado de mopas, el secado con aire y la gestión de los depósitos de agua limpia y sucia.

En términos de autonomía, el robot ofrece aproximadamente 121 minutos de funcionamiento continuo, lo que permite cubrir superficies medias en una sola sesión de limpieza.

Además, cuenta con conectividad mediante aplicación móvil, desde la cual se pueden programar horarios, ajustar modos de potencia o delimitar zonas específicas de limpieza, aportando un control bastante completo desde el smartphone.

Por otro lado, sus especificaciones incluyen un nivel de ruido cercano a los 54 dB, situándolo como un dispositivo relativamente silencioso dentro de su categoría. También destaca su eficiencia energética, con un consumo aproximado de 40 W, y un sistema de depósito que, junto a la estación, puede alcanzar una capacidad de unos 2,4 litros para residuos.