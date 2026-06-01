Llegan a Renfe los 'Superprecios': billetes desde 7 euros para viajar este verano, a partir del próximo 22 de junio

Las claves

Las claves Generado con IA Renfe lanza una campaña de 'Superprecios' con billetes desde 7 euros para viajar en verano de 2026. La promoción está disponible para compras entre el 27 de mayo y el 4 de junio, y cubre viajes del 22 de junio al 13 de septiembre. La oferta incluye trenes AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity y servicios internacionales, sujeta a disponibilidad y plazas limitadas. Los clientes pueden mejorar su billete por un pequeño suplemento, obteniendo mayor flexibilidad y confort, especialmente en trayectos internacionales.

Renfe ha puesto en marcha una nueva campaña promocional con la que ofrece billetes de alta velocidad y larga distancia desde 7 euros, con el objetivo de facilitar los desplazamientos durante el periodo estival de 2026.

La promoción está disponible para su compra desde el pasado 27 de mayo hasta el 4 de junio de 2026, y permitirá realizar viajes comprendidos entre el 22 de junio y el 13 de septiembre de 2026.

Se trata de una oferta temporal que abarca prácticamente toda la temporada de verano, coincidiendo con uno de los momentos de mayor demanda de movilidad del año, tanto en trayectos nacionales como internacionales.

Captura de pantalla de Renfe.

La oferta incluye plazas en diferentes servicios de la compañía, entre ellos los trenes AVE y Avlo, así como Alvia, Euromed, Intercity y servicios internacionales de alta velocidad.

Los precios promocionales parten de 7 euros en el caso de Avlo y de 15 euros en AVE, aunque están sujetos a disponibilidad, por lo que las tarifas más reducidas se concentran en un número limitado de plazas y en horarios concretos.

Volvemos con la campaña de 'Superprecios' de @Renfe para que viajar en tren este verano sea más cómodo y asequible.



Ya a la venta hasta el 4 de junio billetes desde 7 € en Avlo y desde 15 € en AVE. La oferta también incluye Alvia, Intercity, Euromed y AVE Internacional. pic.twitter.com/dz94rj3Pxy — Óscar Puente (@oscar_puente_) May 27, 2026

Además, la campaña incorpora opciones de mejora del billete que permiten adaptar el servicio a las necesidades de cada viajero.

Los clientes podrán pasar, por tan solo 3 euros adicionales, de la tarifa Básica a un billete Elige, que incluye cambios y anulaciones, o acceder al espacio Confort por 6 euros en los trenes con destino a Francia, ofreciendo así una mayor flexibilidad y comodidad en los desplazamientos internacionales.

Captura de pantalla de Renfe.

La iniciativa se enmarca en la estrategia comercial de la operadora para reforzar la demanda en periodos vacacionales mediante ofertas específicas que incentiven la compra anticipada.

Este tipo de campañas contribuye también a optimizar la ocupación de los trenes durante el verano y a consolidar el ferrocarril como una alternativa relevante frente a otros modos de transporte, especialmente en rutas de media y larga distancia.