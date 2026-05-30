La nueva obsesión de Lidl: lanza el set de 4 cuencos coloridos más barato y elegante de la primavera por 8,99 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Lidl lanza un set de 4 cuencos de porcelana esmaltada con diseños coloridos y mediterráneos por 8,99 euros. El set está firmado por la marca italiana Tognana y destaca por sus acabados brillantes y motivos florales o geométricos. Los colores predominantes son azul, turquesa, amarillo y naranja, combinados sobre fondo blanco para un efecto equilibrado. Los cuencos son aptos para lavavajillas y microondas, y su venta está sujeta a disponibilidad como parte de una promoción semanal.

Lidl ha vuelto a ser protagonista en las últimas semanas. Si hace unos días hablábamos de la vajilla colorida de 18 piezas que supuso todo un éxito, en esta ocasión la atención se centra en el set de cuencos de la firma.

Se trata de un pack de 4 piezas fabricadas en porcelana esmaltada, un conjunto que apuesta por el color, los diseños mediterráneos y ese aire veraniego capaz de transformar cualquier mesa sin necesidad de gastar demasiado dinero.

La cadena alemana ha incorporado este set firmado por la marca italiana Tognana por 8,99 euros, convirtiéndose en una de las propuestas de menaje más llamativas de la temporada.

Set de cuencos de porcelana.

El diseño del set sigue una línea decorativa contemporánea inspirada en la estética de la costa italiana, con una clara inspiración en tendencias actuales de mesa vestida.

Además, presentan acabados esmaltados brillantes y combinaciones cromáticas suaves, acompañados de motivos decorativos de tipo floral o geométrico según la variante, algo que aporta un efecto mucho más artesanal y decorativo.

Cuéncame. Una serie de cuencos de porcelana para toda la vida. pic.twitter.com/2JlyOEp6G7 — Lidl España (@lidlespana) May 26, 2026

Los colores predominantes son el azul, el turquesa, el amarillo y el naranja, todos ellos combinados sobre fondos blancos que ayudan a equilibrar la intensidad visual del conjunto.

Además de la parte estética, otro de sus puntos fuertes es el material.

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la vajilla está fabricada en porcelana, un acabado resistente y muy habitual en las colecciones pensadas para el uso diario.

Lidl también especifica que las piezas son aptas tanto para lavavajillas como para microondas.

Otro detalle que juega a favor de esta colección es precisamente su relación calidad-precio. Actualmente, Lidl vende este set de 4 unidades por solo 8,99 euros.

Eso sí, hay que tener en cuenta que este lanzamiento se trata de una promoción semanal, por lo que su disponibilidad está sujeta a las existencias en cada tienda.