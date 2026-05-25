Llega hoy a Lidl la vajilla colorida más barata y elegante de la primavera: 18 platos para 6 servicios por 39,99 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Lidl pone a la venta la vajilla Tognana Amalfi de 18 piezas por 39,99 euros, ideal para seis personas. El set destaca por su diseño colorido y mediterráneo, con estampados inspirados en la costa italiana. Cada plato tiene un diseño diferente, predominando colores como azul, turquesa, amarillo y naranja sobre fondo blanco. Fabricada en porcelana resistente, la vajilla es apta para lavavajillas y microondas, y ofrece una excelente relación calidad-precio.

Hay quien piensa que tener buena mano en la cocina lo es todo, algo que por desgracia no me pasa a mí.

Sin embargo, por experiencia propia, he aprendido que una mesa bonita puede cambiar por completo cualquier comida, incluso cuando el menú no es precisamente de estrella Michelin.

Y ahí es donde entra una de las novedades más llamativas que Lidl pone a la venta desde hoy: la vajilla Tognana Amalfi de 18 piezas, un conjunto que apuesta por el color, los diseños mediterráneos y ese aire veraniego capaz de transformar cualquier mesa sin necesidad de gastar demasiado dinero.

Vajilla Tognana Amalfi.

La cadena alemana ha incorporado este set firmado por la marca italiana Tognana por 39,99 euros, convirtiéndose en una de las propuestas de menaje más llamativas de la temporada.

Se trata de una vajilla pensada para seis comensales y compuesta por 18 piezas en total: seis platos llanos, seis hondos y otros seis de postre.

Lo primero que llama la atención es su diseño. La colección Amalfi está claramente inspirada en la estética de la costa italiana y en las tradicionales cerámicas mediterráneas.

Cada plato cuenta con estampados diferentes, algo que aporta un efecto mucho más artesanal y decorativo. Los colores predominantes son el azul, el turquesa, el amarillo y el naranja, todos ellos combinados sobre fondos blancos que ayudan a equilibrar la intensidad visual del conjunto.

Vajilla Tognana Amalfi.

Además de la parte estética, otro de sus puntos fuertes es el material. La vajilla está fabricada en porcelana, un acabado resistente y muy habitual en las colecciones pensadas para el uso diario. Lidl también especifica que las piezas son aptas tanto para lavavajillas como para microondas.

Otro detalle que juega a favor de esta colección es precisamente su relación calidad-precio. Las vajillas de inspiración italiana con acabados similares suelen superar fácilmente los 70 u 80 euros en tiendas de decoración y hogar, mientras que este modelo de la cadena alemana se mantiene por debajo de los 40 euros (39,99 euros).