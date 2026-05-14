Ya es oficial: Primark anuncia nuevos premios de hasta 100 euros para disfrutar en todas sus tiendas físicas

Las claves

Las claves Generado con IA Primark ha lanzado sorteos con premios de hasta 100 euros para gastar en cualquiera de sus tiendas físicas en España. Para participar, los usuarios solo deben rellenar un formulario en la web de Primark, sin necesidad de realizar ninguna compra. La promoción está disponible en todo el país, aprovechando la amplia red de tiendas Primark en ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia. La campaña coincide con la expansión y modernización de tiendas, y la ampliación de su catálogo en moda, hogar y belleza a precios asequibles.

Primark ha vuelto a captar la atención de miles de consumidores tras anunciar nuevos sorteos con premios de hasta 100 euros para gastar en cualquiera de sus tiendas físicas en España.

La conocida cadena irlandesa ha puesto en marcha esta campaña promocional a través de su página web.

A diferencia de otras promociones habituales en el sector retail, en este caso no es necesario realizar una compra para participar en el sorteo.

Sorteo de 100 euros.

Los usuarios únicamente deben acceder al formulario habilitado por la compañía y completar el cuestionario correspondiente.

Una vez finalizado el proceso, los participantes entran automáticamente en el sorteo de tarjetas regalo valoradas en 100 euros.

La iniciativa forma parte de las estrategias de fidelización que Primark está impulsando en distintos mercados europeos.

La promoción ha despertado un notable interés entre los consumidores españoles debido a la amplia presencia de Primark en el país. La compañía cuenta actualmente con decenas de establecimientos repartidos por ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Málaga, lo que facilita que los posibles ganadores puedan utilizar el premio en prácticamente cualquier punto del territorio nacional.

Formulario para participar en el sorteo.

La campaña llega además en un momento de crecimiento para Primark, que continúa desarrollando reformas y mejoras en varias de sus tiendas españolas.

La firma mantiene su apuesta por modernizar espacios comerciales, incorporar nuevas tecnologías y ampliar su oferta de productos de moda, hogar y belleza a precios asequibles.

De hecho, junto a estas novedades la cadena irlandesa continúa reforzando su catálogo de moda con prendas pensadas para la temporada primavera-verano, donde destacan vestidos fluidos, conjuntos de lino, camisetas básicas, pantalones amplios e incluso prendas deportivas con precios que en muchos casos parten desde los 4 o 5 euros.

En la sección de accesorios y belleza, la compañía también ha ampliado su oferta con bolsos de inspiración premium, gafas de sol, sandalias, bisutería y artículos para el cabello que se han convertido en algunos de los productos más buscados por los clientes en redes sociales.

Asimismo, el área de hogar sigue siendo otra de las grandes apuestas de Primark. La firma ha incorporado nuevas colecciones de decoración con velas aromáticas, cojines, mantas, vajillas, organizadores y textiles para dormitorio con diseños modernos y acabados cada vez más cuidados.