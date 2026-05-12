Jysk liquida el mueble de televisión estilo loft ideal para pisos pequeños: está disponible por solo 135 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Jysk lanza un mueble de televisión estilo loft, ideal para pisos pequeños, por solo 135 euros. El mueble destaca por su acabado en roble cálido, inspiración nórdica y funcionalidad orientada al uso diario. Sus dimensiones (160x50x40 cm) ofrecen buena capacidad de almacenaje sin ocupar mucho espacio. Incluye puertas correderas y patas elevadas, facilitando la limpieza y el acceso incluso en salones estrechos.

Convertir tu salón en ese espacio elegante y con gusto no siempre es fácil, especialmente cuando se trata de casas de reducido tamaño.

Sin embargo, parece que Jysk nos ha escuchado, y es que el mueble de televisión con dos puertas y acabado en roble cálido, parece que reúne precisamente todo aquello que buscamos las amantes de las gangas y la elegancia.

Disponible por solo 135 euros, responde a una tendencia clara del mercado actual: muebles adaptables a todo tipo de espacios, inspiración nórdica y una clara orientación al uso diario.

Mueble Halmstad.

Jysk refuerza su apuesta por el mobiliario funcional con estética escandinava a través de propuestas como este mueble de televisión. El modelo de acabado en roble cálido, destaca por su capacidad para aportar sensación de amplitud visual y confort.

Los tonos madera claros y naturales siguen siendo una de las grandes tendencias en interiorismo contemporáneo, ya que transmiten luminosidad y combinan con una amplia variedad de estilos decorativos, desde los más minimalistas hasta los más clásicos renovados.

En cuanto a sus dimensiones, el modelo mide 160 centímetros de ancho, 50 centímetros de alto y 40 centímetros de profundidad, unas medidas que permiten aprovechar una buena capacidad de almacenaje sin ocupar un espacio excesivo dentro de la estancia.

Además, la altura de sus patas facilita la limpieza inferior y aporta una mayor sensación visual de ligereza, algo especialmente valorado en viviendas pequeñas.

Mueble Halmstad.

Otro de los elementos más prácticos de este mueble es su sistema de puertas correderas.

A diferencia de las puertas abatibles tradicionales, este mecanismo permite acceder al interior sin necesidad de espacio adicional frontal, lo que lo convierte en una solución especialmente útil para salones estrechos o distribuciones complicadas. Este detalle técnico, aunque sencillo, tiene un impacto directo en la comodidad de uso diario.

En términos de funcionalidad, el mueble ofrece una capacidad de almacenaje pensada para mantener el orden en la zona de televisión. En su interior se pueden organizar dispositivos electrónicos, mandos, cables u otros accesorios habituales del salón, ayudando a reducir el desorden visual.

El diseño general sigue una línea recta y elegante, fiel a la estética nórdica que caracteriza gran parte del catálogo de la marca.