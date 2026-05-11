Llega este miércoles a Aldi la planta decorativa más buscada que trae suerte: mide 55 cm y tan solo cuesta 10,99 euros

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Las claves Generado con IA Aldi lanza este miércoles un arce japonés decorativo de 55 cm por solo 10,99 euros, disponible hasta agotar existencias. El arce japonés es una planta ornamental apreciada por su simbolismo de equilibrio, calma y transformación, y se cultiva tradicionalmente en Asia oriental. La planta se vende en maceta de 19 cm y puede colocarse tanto al sol como en semisombra, evitando el sol intenso y requiriendo riego moderado. Aldi ofrece distintas variedades de arce japonés, cada una con características y colores únicos en sus hojas.

La buena suerte es algo que ni se compra, ni se puede regalar ni guardar en un bolsillo. O eso dicen. Pero hay objetos capaces de sugerirla, de evocarla o incluso de insinuar que está más cerca de lo que pensamos.

Uno de ellos es el nuevo protagonista de la campaña de jardinería de Aldi: el arce japonés. Concretamente, se trata de una planta ornamental de gran valor estético que se ha convertido en símbolo de equilibrio, calma y renovación en la cultura del paisaje.

Disponible por solo 10,99 euros, la cadena alemana Aldi lanza este producto como parte de su oferta puntual a partir del 13 de mayo, disponible hasta fin de existencias en sus tiendas.

Arce japonés.

El arce japonés es una especie originaria de Asia oriental, especialmente de Japón, donde ha sido cultivada durante siglos en jardines tradicionales y espacios de contemplación. Su fama no se debe a la exuberancia, sino a la delicadeza.

Sus hojas palmeadas, finamente divididas, ofrecen una paleta cromática cambiante que va del verde suave al rojo intenso, pasando por tonos anaranjados y púrpuras en otoño, un ciclo estacional que ha contribuido a su simbolismo como árbol de la transformación y del paso del tiempo.

Arce japonés.

La versión que llega a los supermercados Aldi se presenta en maceta de 19 centímetros, con una altura aproximada de entre 50 y 55 centímetros.

Se trata de una planta de exterior que puede ubicarse tanto en zonas soleadas como en semisombra, siempre evitando la exposición prolongada al sol intenso.

Asimismo, el riego debe ser moderado y constante, manteniendo el sustrato ligeramente húmedo pero bien drenado, ya que el exceso de agua o la sequía prolongada pueden afectar a su desarrollo.

Además, Aldi señala que habrá distintas variedades disponibles, un aspecto relevante en esta especie, donde cada cultivar puede variar notablemente en forma, color y crecimiento.