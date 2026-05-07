María Roberts, la peluquera que conquista melenas españolas: "Así puedes viajar sin renunciar a llevar tu pelo perfecto"

Las claves

Las claves Generado con IA Dyson lanza el Supersonic Travel, un secador compacto y ultraligero diseñado para viajeros frecuentes que quieren mantener el cuidado profesional del cabello en cualquier lugar. El nuevo modelo es un 32% más pequeño y un 25% más ligero que el original, con solo 331 gramos, facilitando su transporte en maletas, bolsos o neceseres. Cuenta con voltaje universal automático, compatible entre 100 y 240 V, y ofrece potencia de hasta 1220 W, tres niveles de temperatura y dos velocidades de secado. María Roberts, prestigiosa peluquera española, destaca que el Supersonic Travel permite mantener el cabello perfecto durante los viajes sin renunciar a las prestaciones premium de Dyson.

Viajar es uno de los mayores placeres de la vida. Sin embargo, esto también trae pequeños inconvenientes que afectan a prácticamente todo el mundo: mantener el pelo impecable fuera de casa no siempre es fácil.

Cambios de clima, maletas limitadas y, sobre todo, depender de los secadores de hotel suele convertirse en toda una pesadilla.

Precisamente para responder a esa necesidad nace Dyson Supersonic Travel, la última apuesta de Dyson pensada para quienes no quieren renunciar al cuidado profesional de su cabello ni siquiera al otro lado del mundo.

Secador de pelo Dyson. Instagram de María Roberts.

La firma británica presenta una versión compacta y ultraligera de su icónico secador premium, diseñada específicamente para acompañar a los viajeros frecuentes.

Y lo hace de la mano de una de las estilistas más influyentes del panorama beauty español, María Roberts, fundadora de uno de los salones más reconocidos entre celebrities e influencers nacionales.

"Dyson Supersonic Travel es la herramienta perfecta para cualquier persona a la que le guste viajar y, sobre todo, para quienes quieren cuidar su cabello en cada viaje y en cualquier lugar del mundo", explica la peluquera.

Uno de los grandes avances del nuevo dispositivo es su voltaje universal automático, compatible entre 100 y 240 V, una característica especialmente útil para quienes viajan de manera habitual. "Cuenta con voltaje universal, lo que permite llevárselo a cualquier destino sin preocupaciones", señala Roberts.

Dyson ha apostado además por un formato mucho más práctico para el equipaje. El Supersonic Travel es un 32 % más pequeño y un 25 % más ligero que el modelo original, con apenas 331 gramos de peso, lo que facilita guardarlo en una maleta de cabina, un bolso o incluso un neceser pequeño sin sacrificar espacio.

En cuanto a rendimiento, ofrece una potencia de entre 1000 y 1220 W, flujo de aire de 11,6 litros por segundo, tres niveles de temperatura y dos velocidades de secado, características pensadas para ofrecer resultados rápidos y profesionales incluso durante los viajes.

El diseño continúa fiel a la estética futurista y minimalista de la marca, con acabados premium y una estructura compacta que mantiene la reconocible silueta circular de Dyson. Además, el dispositivo es compatible con accesorios magnéticos de las gamas Supersonic y Supersonic Nural.

"Al final, se trata de un secador de viaje, pero con las prestaciones de un secador Dyson, que cuidan muchísimo el cabello. Así, puedes viajar sin tener que renunciar a llevar tu cabello perfecto", resume María Roberts.