Aldi se corona con la nueva cafetera que todo barista querría tener en su casa: tiene 1.350 W y capacidad de 1,1 L

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Las claves Generado con IA Aldi lanza una cafetera retro de 20 bares de presión y 1.350 W, disponible desde el 6 de mayo por 59,99 euros. El depósito de 1,1 litros permite preparar varios cafés seguidos sin recargar, aportando gran comodidad. Incluye filtros para café simple y doble, tamper, cuchara dosificadora y boquilla de vapor para espumar leche. Destaca por su diseño retro inspirado en las clásicas máquinas italianas, combinando estilo y funcionalidad.

Aldi vuelve a dar en el clavo justo cuando más apetece darse un capricho doméstico. En plena cuenta atrás para el verano, la cadena alemana ha lanzado una cafetera que no solo entra por los ojos, sino que convence desde el primer café.

Aunque confieso que a primera vista parece una cafetera más, la realidad es que basta ponerla en marcha para darse cuenta de que está un paso por encima de lo esperado.

Concretamente, estamos hablando de la cafetera retro que vende la cadena alemana a partir del 6 de mayo por menos de 60 euros.

Cafetera espresso retro.

La cafetera en cuestión cuenta con 20 bares de presión y 1.350 W de potencia, una combinación que se nota nada más preparar el primer espresso.

Todo ello permite una extracción intensa, con crema más densa y sabor más equilibrado, mientras que su potencia asegura rapidez de calentamiento y una temperatura estable, dos aspectos clave para quienes buscan un café con aspiraciones de barista sin salir de casa.

Otro de los aspectos que merece mencionar es su depósito de 1,1 litros. Permite preparar varios cafés seguidos sin estar pendiente del depósito, algo que en casa se traduce en comodidad absoluta.

A eso se suma el control automático de volumen de café, que hace que cada taza salga perfecta, sin tener que medir ni ajustar constantemente. Pulsar el botón y saber que el resultado será el mismo, es un pequeño lujo cotidiano.

Cafetera espresso retro.

La cafetera incluye filtros para café simple y doble, además de tamper y cuchara dosificadora, lo que facilita mucho adaptarse a cada momento del día. Hay mañanas que apetece un café corto y potente, y otras que reclaman algo más largo y pausado.

Mención aparte merece la boquilla de vapor para espumar la leche. En pocos segundos se consigue una espuma cremosa y consistente, perfecta para preparar capuchinos o cafés con leche con un toque más especial.

No obstante, donde realmente destaca esta cafetera es en el diseño. Aldi apuesta por una estética retro muy en línea con la tendencia actual de electrodomésticos que buscan decorar tanto como funcionar: líneas curvas, acabados elegantes y un aire inspirado en las máquinas italianas clásicas.

A la venta desde el 6 de mayo y por tiempo limitado, esta cafetera retro de Aldi llega con un precio de 59,99 euros que refuerza aún más su atractivo.