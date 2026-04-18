Sandalias, vestidos y bolsos de piel: estas son algunas de las novedades de esta primavera 2026 más buscadas de Parfois

Las claves

Las claves Generado con IA Parfois lanza novedades para la primavera 2026, incluyendo sandalias planas de piel, vestidos largos sin mangas y bolsos de piel trenzada. El bolso bandolera de piel trenzada destaca por su diseño compacto, cierre imantado y asa desmontable, combinando practicidad y estilo artesanal. Las sandalias planas con detalles metálicos ofrecen comodidad y resistencia, adaptándose tanto a looks informales como estructurados. El vestido largo sin mangas apuesta por el minimalismo y la versatilidad, y toda la colección se mantiene en una gama de precios accesibles.

Con la llegada de la primavera, somos muchas las amantes de la moda que ya estamos temiendo el tan detestado cambio de armario.

Más allá del esfuerzo que implica reorganizar prendas y despedirse temporalmente de los básicos de invierno, esta transición también abre la puerta a renovar el vestuario con propuestas más ligeras y coloridas.

Precisamente, hay firmas de moda, como Parfois, que han sabido interpretar a la perfección el espíritu primaveral que buscamos durante estas fechas.

Bolso bandolera piel trenzada. Ref. 248454_BUS

Uno de los lanzamientos más destacados dentro de esta propuesta es el bolso bandolera de piel trenzada, una pieza que responde a la creciente demanda de accesorios compactos pero eficientes.

Su diseño, estructurado y ligero al mismo tiempo, facilita el uso diario sin renunciar a una imagen cuidada.

El acabado trenzado no solo aporta un valor estético diferencial, sino que también introduce una textura que conecta con la tendencia hacia lo artesanal.

Además, elementos como el cierre imantado y el asa desmontable permiten ajustar su uso a distintas situaciones, desde jornadas laborales hasta planes informales, lo que refuerza su carácter práctico dentro del armario contemporáneo.

Sandalias planas de piel. Ref. 245295

En el apartado de calzado, las sandalias planas de piel con detalle metálico se posicionan como una de las opciones más funcionales de la temporada.

Este tipo de diseño responde a un cambio claro en las preferencias del consumidor, que busca comodidad sin sacrificar la estética.

La incorporación de hebillas y detalles metálicos eleva visualmente una silueta clásica, permitiendo que estas sandalias funcionen tanto en combinaciones relajadas como en estilismos más estructurados.

Su construcción en piel contribuye, además, a una mayor resistencia y adaptación al uso continuado, un aspecto especialmente relevante en los meses de temperaturas más elevadas.

Vestido largo sin mangas. Ref. 246127

Por su parte, el vestido largo sin mangas se presenta como una de las prendas clave dentro de la colección, alineado con la consolidación del minimalismo como tendencia dominante.

Su diseño de líneas limpias y caída fluida facilita su integración en distintos contextos, desde el uso diario hasta ocasiones que requieren una imagen más cuidada.

La ausencia de mangas y la simplicidad del corte no solo aportan frescura, sino que también permiten jugar con complementos y capas ligeras, ampliando las posibilidades de estilismo sin necesidad de incorporar múltiples prendas adicionales.

Y lo mejor de todo, es que la firma de moda presenta precios muy accesibles, con una política que se mantiene dentro de una gama media-baja que facilita la renovación del armario sin grandes desembolsos.

En el caso del bolso, Parfois vende el bolso de piel trenzada por 39,99 euros y en dos colores diferentes. En cuanto a las sandalias, están a la venta también por 39,99 euros en marrón y caqui. Y por último, el vestido cuesta 29,99 euros y desde la talla XS hasta la L.