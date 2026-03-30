El accesorio que luce María Pombo esta Semana Santa y que no ha pasado desapercibido: disponible ya en tiendas

Las claves nuevo Generado con IA María Pombo ha marcado tendencia esta Semana Santa con una maleta plateada de la firma PACOMARTINEZ. El accesorio, de acabado en aluminio y estética minimalista, destaca por su resistencia, ligereza y diseño funcional. La maleta Metal está disponible en formato cabina y mediano, adaptándose a viajes cortos y largos. Ya se puede adquirir en la web y tiendas seleccionadas por 295 euros, posicionándose como uno de los complementos más deseados de la temporada.

En plena Semana Santa, cuando las redes sociales se llenan de escapadas, estilismos cuidados y destinos aspiracionales, María Pombo ha vuelto a marcar tendencia con un detalle inesperado: su equipaje.

Durante su reciente viaje familiar a Málaga, la influencer y creadora de contenido ha lucido una sofisticada maleta plateada, que se ha colado discretamente en sus publicaciones, despertando el interés inmediato de sus seguidores.

Lo mejor de todo: actualmente la firma vende esta maleta por un precio realmente accesible teniendo en cuenta que su estructura metálica ofrece máxima resistencia y durabilidad.

Captura de pantalla de la hsitoria de María Pombo.

Fiel a su capacidad para convertir lo cotidiano en tendencia, cada elección de estilo de la influencer madrileña suele traducirse en un inmediato efecto llamada.

En esta ocasión, el objeto de deseo es la maleta Metal, uno de los últimos lanzamientos de PACOMARTINEZ, que ya empieza a posicionarse como uno de los accesorios más codiciados de la temporada.

De líneas depuradas y estética minimalista, esta pieza destaca por su acabado en aluminio plateado, una apuesta que combina elegancia contemporánea con funcionalidad.

Su estructura, fabricada íntegramente en aluminio, ofrece una notable resistencia sin renunciar a la ligereza, dos cualidades esenciales para el viajero actual.

Metal cabina. Ref. 62668813

Disponible en tamaño cabina —el mismo que ha acompañado a Pombo en su escapada andaluza— y en formato mediano, la colección responde a una nueva forma de viajar: más espontánea, flexible y adaptada tanto a escapadas cortas como a desplazamientos de mayor duración.

No es la primera vez que un accesorio incorporado por María Pombo en su día a día se convierte en tendencia, y todo indica que esta maleta seguirá el mismo recorrido en las próximas semanas. De hecho, su aparición en redes ha bastado para situarla en el radar de quienes buscan piezas versátiles sin renunciar a un diseño cuidado.

Metal cabina. Ref. 62668813

La maleta Metal ya está disponible tanto en la web como en tiendas seleccionadas de la firma, con un precio de 295 euros para el tamaño cabina.

Una inversión que, más allá de su funcionalidad, promete convertirse en el complemento estrella de esta Semana Santa —y, posiblemente, de los viajes venideros.