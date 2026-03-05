Llega a H&M el mueble con cajones más elegante y versátil de la temporada: está disponible por solo 179 euros
La compañía ha incorporado a su catálogo una selección de muebles y objetos decorativos que no han dejado a nadie indiferente.
H&M Home lanza el mueble auxiliar Piring, una mesa de noche con cajones de diseño minimalista y funcional.
Su estructura de acero y color negro le da un estilo industrial y elegante, ideal para distintos ambientes.
Incluye dos cajones frontales para almacenamiento y una superficie superior útil para decoración o uso diario.
Por su versatilidad, puede emplearse como mesilla, mesa auxiliar o módulo de almacenaje en varias zonas del hogar.
El catálogo de H&M Home continúa ampliando su oferta de mobiliario con piezas de diseño funcional pensadas para todo tipo de espacios y estilos.
Entre ellas destaca el mueble auxiliar Piring, una mesa de noche con cajones que tiene una estética minimalista con soluciones prácticas de almacenamiento.
Disponible por solo 179 euros, se trata de un mueble compacto concebido para integrarse con facilidad en diferentes espacios de la casa, especialmente en dormitorios o zonas de descanso, donde cumple una doble función decorativa y organizativa.
El diseño del modelo Piring responde a una estética moderna de líneas rectas y geometría sencilla.
La pieza, además, tiene una estructura cuadrada fabricada íntegramente en acero, un material resistente que aporta un aspecto sobrio y contemporáneo al conjunto. Este uso del metal contribuye a crear un estilo cercano al diseño industrial, muy presente en las tendencias actuales de interiorismo.
La mesa se eleva sobre cuatro patas finas que aportan ligereza visual al mueble y facilitan la limpieza del suelo, además de generar una sensación de amplitud en espacios pequeños.
El sistema de almacenamiento se articula a través de dos cajones integrados en la parte frontal. Estos compartimentos permiten guardar objetos cotidianos como libros, cargadores, gafas, mandos a distancia o incluso pequeños accesorios personales, manteniendo el orden sin afectar a la estética del espacio.
La superficie superior, por su parte, funciona como una repisa útil para colocar una lámpara de noche, un reloj despertador, una planta o simplemente elementos decorativos.
En cuanto al acabado, el mueble se presenta en color negro, un tono neutro que facilita su integración en diferentes estilos decorativos, desde ambientes más sobrios hasta interiores minimalistas o escandinavos.
El color oscuro también contribuye a reforzar la sensación de solidez del acero y además, aporta un carácter elegante al conjunto.
Asimismo, y aunque su función principal es la de mesilla de noche, este tipo de mueble destaca por su versatilidad.
Puede utilizarse como mesa auxiliar en el salón, como pequeño módulo de almacenaje en un pasillo o incluso como soporte decorativo en zonas de lectura o despachos domésticos.