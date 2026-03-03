Ni el aceite ni los perfumes: este es el producto que más roban en los supermercados en España

Imagen de una persona robando en el supermercado.

Cada vez es más habitual entrar en un supermercado y encontrarse botellas protegidas con collarines de seguridad, perfumes bajo llave o incluso piezas de jamón custodiadas en vitrinas cerradas.

Lo que para algunos clientes puede parecer una medida exagerada responde, en realidad, a una tendencia sostenida: los hurtos en el gran consumo no solo no remiten, sino que se han vuelto más selectivos y sofisticados.

En ese contexto, las bebidas alcohólicas se han consolidado como el producto más robado en los supermercados españoles. Así lo confirma el último estudio elaborado por STC, compañía española especializada en soluciones antihurto,

Productos más robados. STC.

Aunque el informe analiza datos de 15 países europeos —que en conjunto suman cerca de 387 millones de habitantes—, el caso español presenta rasgos propios que dibujan un patrón muy reconocible.

En España, el ranking es claro. Las bebidas alcohólicas ocupan la primera posición entre los artículos más sustraídos.

Les siguen la charcutería —con especial protagonismo del jamón ibérico—, el chocolate, los productos de salud y belleza y, en quinto lugar, el aceite de oliva.

La fotografía no es casual. El hurto replica los hábitos de consumo y la estructura del mercado nacional. Los productos más robados no son básicos de primera necesidad, sino referencias de alto valor añadido, con precio unitario elevado y fuerte demanda en el mercado paralelo.

Mapa productos más robados. STC.

El alcohol, además, no es un fenómeno aislado en nuestro país. Está presente en el "top 5" de prácticamente todos los Estados analizados y ocupa el primer puesto también en Italia, Alemania, Irlanda o Bélgica.

Sin embargo, en España se combina con productos emblemáticos de la gastronomía nacional, como el jamón ibérico o el aceite de oliva virgen extra, cuya incidencia apenas se repite en otros mercados europeos.

¿Cuál es el objetivo?

Uno de los datos más relevantes del estudio es la motivación. Según las empresas participantes, la mayor parte de los hurtos responde a la reventa posterior.

Se trata, por tanto, de un robo marquista: se buscan artículos reconocidos, de rotación rápida y con suficiente margen económico como para compensar el riesgo.

Frente a esta realidad, el denominado "hurto famélico" —vinculado a la necesidad alimentaria— tiene un peso residual en comparación con el robo oportunista o semiorganizado. La escasa incidencia de productos básicos como leche, arroz o pasta refuerza esta conclusión.

En un país donde determinadas botellas de vino o licor pueden alcanzar precios elevados y donde una pieza de jamón ibérico supera con facilidad los cien euros, el incentivo económico resulta evidente.

Las cajas de autopago

Asimismo, el estudio también identifica los espacios de mayor vulnerabilidad. En España, como en el resto de Europa, las cajas de autopago concentran buena parte del riesgo.

La ausencia de supervisión directa constante, la tolerancia en los sistemas de pesaje y la presión por agilizar el proceso de cobro crean un escenario propicio para el fraude, tanto deliberado como encubierto.

A ello se suman zonas con menor visibilidad, lineales de bebidas sin protección específica o cajas tradicionales cerradas que pueden utilizarse como vía de salida rápida.