Llega a Jysk el mueble con 6 cajones más elegante y barato de la temporada: está disponible por solo 100 euros
Se presenta como una solución versátil para quienes buscan optimizar el espacio en casa sin realizar una gran inversión.
Las claves
nuevo
Generado con IA
Jysk lanza la cómoda Tange de seis cajones por solo 100 euros, destacando por su diseño elegante y funcionalidad.
El mueble mide 153 cm de ancho, 72 cm de alto y 40 cm de fondo, ofreciendo gran capacidad de almacenaje sin ocupar mucho espacio.
Su estilo minimalista escandinavo en color blanco facilita la integración en cualquier ambiente y aporta luminosidad.
Fabricada en materiales resistentes y de fácil mantenimiento, la cómoda es versátil y puede usarse en dormitorios, salones o recibidores.
Seguro que no soy la única que tiene problemas de almacenaje con la ropa. La falta de espacio, los cajones que no dan abasto y el eterno cambio de ropa de temporada convierten el orden en un desafío cotidiano.
En este contexto, soluciones prácticas y asequibles como la cómoda Tange de Jysk se presentan como una alternativa funcional para ampliar la capacidad de almacenaje sin recurrir a reformas ni grandes inversiones.
Con un precio de tan solo 100 euros, esta cómoda de seis cajones destaca por su enfoque práctico y su diseño de líneas limpias.
Se trata de un mueble pensado para cubrir necesidades reales de organización en dormitorios, pero también en salones, recibidores o despachos domésticos.
Su relación calidad-precio la sitúa dentro del segmento de mobiliario económico, orientado a consumidores que priorizan funcionalidad y estética neutra.
En cuanto a sus dimensiones, la cómoda mide 153 cm de ancho, 72 cm de alto y 40 cm de fondo, medidas que permiten una capacidad considerable de almacenaje sin ocupar una profundidad excesiva.
Esta proporción la convierte en una pieza adecuada para habitaciones medianas y grandes, así como para paredes amplias donde se necesite un módulo horizontal que además pueda utilizarse como superficie auxiliar decorativa.
El diseño responde a una estética claramente inspirada en el minimalismo escandinavo: acabado en color blanco, líneas rectas y ausencia de ornamentación.
Además, el blanco no solo facilita su integración en distintos estilos, sino que además aporta luminosidad visual y sensación de amplitud, especialmente en estancias pequeñas o con poca luz natural.
La estructura está fabricada en tablero de partículas y HDF con recubrimiento de melamina, un material habitual en mobiliario de este rango de precio por su resistencia al uso cotidiano y su fácil mantenimiento.
Los seis cajones, por su parte, permiten segmentar el contenido de forma eficiente: ropa interior y accesorios en los superiores, prendas dobladas en los centrales y textiles o ropa de temporada en los inferiores, por ejemplo.
Asimismo, tal y como se ha mencionado anteriormente, más allá del dormitorio, la cómoda puede cumplir múltiples funciones.
En un recibidor, puede servir para guardar bufandas, guantes o documentos; en un salón, para organizar mantas, juegos o dispositivos electrónicos; en una habitación juvenil, para combinar almacenaje de ropa y material escolar.
Incluso puede funcionar como soporte para televisión o como base para composiciones decorativas con espejos y cuadros.