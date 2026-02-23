Llega este 23/2 el mueble con cajones más elegante y versátil de la temporada: disponible por solo 51,99 euros

Las claves nuevo Generado con IA Lidl lanza una cómoda con cajones de diseño atemporal y acabado en imitación de roble Wotan por 51,99 euros. El mueble, compacto y versátil, mide 40 cm de profundidad, 80 cm de ancho y 35 cm de alto, ideal para espacios pequeños. Dispone de cuatro cajones con capacidad de hasta 5 kg cada uno y tiradores en negro mate que aportan un toque elegante. La superficie es resistente a arañazos gracias al recubrimiento de melamina, facilitando su limpieza y mantenimiento.

Convertir tu casa en un espacio elegante y a su vez funcional no siempre resulta sencillo, especialmente cuando se trata de amueblar zonas como el dormitorio, el pasillo o incluso un salón diáfano con soluciones que sumen tanto estética como practicidad.

Sin embargo, Lidl ha propuesto ahora una alternativa interesante dentro de su línea Livarno Home: la cómoda con cajones, un mueble auxiliar con diseño atemporal que presenta gran versatilidad para diferentes usos domésticos.

Concretamente, este mueble se presenta con un acabado en imitación de roble Wotan, un tono cálido que encaja con estilos que van desde el nórdico al contemporáneo, y se complementa con tiradores de pomo en negro mate que aportan un toque de contraste discreto al conjunto.

Cómoda madera 4 cajones Verona.

Su superficie está recubierta de resina de melamina, un material que facilita la limpieza y aporta resistencia a los arañazos, una ventaja destacable para espacios de uso continuado como dormitorios juveniles o de invitados.

En cuanto a dimensiones, el mueble mide aproximadamente 40 cm de profundidad, 80 cm de ancho y 35 cm de alto, lo que lo convierte en una opción compacta adecuada incluso para viviendas con metros reducidos o zonas de paso estrechas.

Dispone además, de cuatro cajones de fácil apertura, cada uno con una capacidad de hasta 5 kg de carga, y un peso total del conjunto en torno a 18,3 kg, lo que facilita su desplazamiento para montaje o reubicación dentro del hogar.

Este formato de almacenamiento resulta especialmente útil para organizar desde ropa ligera —como camisetas, lencería o ropa de cama extra— hasta pequeños accesorios como documentación, gadgets, ropa de deporte o incluso material de oficina si se ubica en un despacho doméstico.

Cómoda madera 4 cajones Verona.

En términos de precio, la cómoda Verona está disponible por solo 51,99 euros, un precio realmente atractivo teniendo en cuenta las prestaciones que ofrece.

Eso sí, como viene siendo habitual en la firma alemana, hay que tener en cuenta que esta pieza solo estará disponible hasta agotar existencias.