Llega a Action el mueble más elegante, versátil y barato de la temporada: disponible por solo 8,95 euros y en 3 colores
Se trata de una mesa auxiliar que demuestra que no siempre es necesario realizar grandes reformas para renovar un espacio.
No sé si será que se acerca ya el buen tiempo o simplemente que hoy me he levantado con más ganas de remodelar mi casa y darle un aspecto diferente. Sea cual sea la razón, lo cierto es que hay pequeños cambios que pueden transformar por completo un espacio sin necesidad de grandes inversiones.
Y en ese terreno, los muebles auxiliares juegan un papel fundamental: son funcionales, versátiles y permiten actualizar una estancia con un presupuesto mínimo.
Precisamente, la cadena neerlandesa Action ha incorporado a su catálogo una mesa auxiliar que destaca precisamente por eso: por su diseño sencillo, su practicidad y, sobre todo, por su precio.
Disponible por 8,95 euros, esta pieza se posiciona como una de las opciones más económicas dentro del segmento de mobiliario auxiliar, sin renunciar a una estética cuidada.
La mesa presenta un formato redondo con unas dimensiones compactas de 35 centímetros de diámetro y 40 centímetros de altura.
Estas medidas la convierten en una solución ideal para espacios reducidos o para rincones que requieren un apoyo ligero sin recargar visualmente la estancia.
Su tamaño permite colocarla junto al sofá como mesa de apoyo, utilizarla como mesita de noche en dormitorios pequeños o incluso como soporte decorativo para plantas, jarrones o lámparas de sobremesa.
En cuanto al diseño, uno de sus elementos distintivos es el acabado lateral con un patrón ondulado que aporta textura y un ligero efecto decorativo sin caer en excesos.
Está disponible en varios colores —negro, verde y blanco—, lo que facilita su integración en distintos estilos decorativos, desde ambientes más minimalistas hasta propuestas de inspiración nórdica o contemporánea. La elección cromática, neutra pero actual, refuerza su carácter versátil.
La estructura está fabricada en madera con certificación FSC, lo que garantiza que procede de bosques gestionados de manera responsable.
Este detalle resulta especialmente relevante en un momento en el que el consumidor valora cada vez más la sostenibilidad y el origen de los materiales. Además, soporta hasta 20 kilogramos de peso, una capacidad más que suficiente para su uso cotidiano en el hogar.
Se comercializa en formato desmontado, pensado para un montaje sencillo en casa. Este sistema reduce costes de transporte y almacenamiento, lo que contribuye a mantener un precio final ajustado.