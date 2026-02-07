Confirmado: este es el origen de los más de 21 millones de kilos de manzanas que ha comprado Mercadona

Las claves nuevo Generado con IA Mercadona ha comprado más de 21 millones de kilos de manzanas para la campaña de 2025, todas provenientes de cooperativas y agricultores catalanes. Más de 11,6 millones de kilos de manzanas proceden de comarcas de Girona, y unos 9,5 millones de la provincia de Lleida. La cadena trabaja con proveedores como Fructícola Empordà, Girona Fruits, Nufresco y Catafruit para asegurar calidad y trazabilidad. Mercadona también ha reforzado la compra de frutas locales como peras y higos, apoyando al sector agrícola español.

Mercadona ha vuelto a demostrar por qué es una de las cadenas de supermercados más valoradas de España, no solo por la variedad y calidad de sus productos, sino también por su compromiso con la producción local y sostenible.

La empresa valenciana ha consolidado su apuesta por apoyar a los agricultores nacionales, garantizando la trazabilidad de sus productos y fortaleciendo la economía de las regiones donde opera.

Precisamente, hace escasos días, la cadena valenciana confirmó la compra de más de 21 millones de kilos de manzanas durante la campaña de 2025, provenientes íntegramente de cooperativas y agricultores catalanes.

Manzanas del supermercado.

Este volumen refleja no solo la magnitud de su operación comercial, sino también su apoyo decidido al producto de proximidad, contribuyendo al desarrollo del sector primario en España.

De los 21,2 millones de kilos adquiridos, más de 11,6 millones provienen de comarcas gerundenses, con municipios como Bordils, Castelló d’Empúries o Torroella de Fluvià entre los principales proveedores.

El resto, alrededor de 9,5 millones de kilos, llega de la provincia de Lleida, con municipios como Albesa, La Fuliola y Mollerussa como núcleos clave.

Para gestionar el volumen y garantizar la calidad y trazabilidad, Mercadona trabaja con proveedores especializados como Fructícola Empordà, Girona Fruits, Nufresco y Catafruit, que conectan a los agricultores con los centros de distribución de la cadena.

La operación abarca varias variedades de manzana, adaptadas a los gustos del consumidor: Golden, Granny, Tutti, Royal Gala y Fuji.

Esta diversificación permite que la oferta se mantenga constante durante todo el año, reflejando la estrategia de Mercadona de combinar volumen con calidad y proximidad.

Además de las manzanas, la cadena ha reforzado su compra de otras frutas locales, adquiriendo más de 10 millones de kilos de peras de Lleida y cerca de 800 000 kilos de higos, en colaboración con proveedores como Figs Fruits y La Coma Fruits.