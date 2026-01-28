Acaba de llegar a Jysk el mueble de televisión más especial y elegante de la temporada: está disponible por 74,99 euros

Las claves nuevo Generado con IA Jysk lanza el mueble de televisión Dokkedal por 74,99 euros, destacando por su diseño elegante y moderno. El mueble combina acabados en color hormigón y detalles en negro, adaptándose fácilmente a decoraciones minimalistas o nórdicas. Fabricado en MDF con melamina y detalles metálicos, ofrece resistencia, ligereza y una capacidad de carga de hasta 40 kg. Sus dimensiones compactas y estante amplio permiten organizar televisores, dispositivos multimedia y elementos decorativos, siendo ideal para salones medianos o pequeños.

El salón se ha convertido, más que nunca, en el núcleo del hogar para muchas familias. No es solo un espacio para ver la televisión: es un lugar de encuentro, de descanso, de trabajo ocasional y de ocio compartido.

Por eso, cada elemento que lo compone, y en especial el mueble que sostiene el televisor, tiene un papel decisivo en la funcionalidad y la estética del espacio.

En este contexto, el mueble de television Dokkedal de Jysk se presenta como una solución pensada para quienes buscan diseño y practicidad sin renunciar a la modernidad.

Mueble de televisión Dokkedal.

Su acabado en color hormigón con detalles en negro aporta un aire contemporáneo y sobrio, ideal para salones de estilo minimalista o nórdico.

Esta combinación de tonos neutros permite que el mueble se integre con facilidad en diferentes esquemas de decoración, aportando elegancia sin robar protagonismo al resto del mobiliario.

Fabricado con tableros de MDF revestidos en melamina y detalles metálicos, el Dokkedal combina resistencia y ligereza, garantizando durabilidad frente al uso diario.

Además, su diseño incorpora un estante amplio que sirve tanto para soportar televisores de tamaño medio como para organizar dispositivos multimedia, consolas o elementos decorativos, convirtiéndolo en un centro funcional dentro del salón.

Mueble de televisión Dokkedal.

Esta versatilidad es especialmente valiosa en espacios modernos, donde la eficiencia del almacenamiento se ha vuelto tan importante como el propio diseño de la estancia.

Asimismo, las dimensiones del mueble, 120 cm de ancho, 46 cm de alto y 40 cm de profundidad, lo hacen adaptable a salones de tamaño medio e incluso a espacios más reducidos.

Su capacidad de carga máxima de 40 kg asegura que pueda sostener televisores de pantalla plana y accesorios con total seguridad, al tiempo que mantiene una presencia ligera y discreta.

Precisamente, el equilibrio entre proporción y estabilidad es una de las claves que hacen de este mueble una opción atractiva para hogares que valoran la funcionalidad sin sacrificar la estética.

Otro de los aspectos que merece atención es el montaje del mueble, diseñado para el usuario doméstico.

Aunque requiere seguir las instrucciones paso a paso, su ensamblaje es relativamente sencillo y no precisa de herramientas especializadas.

El resultado es un mueble robusto y estable, capaz de integrarse en distintos ambientes gracias a su diseño recto y limpio.

Otro aspecto que no podemos dejar pasar es su precio. Actualmente Jysk vende este mueble por solo 74,99 euros, un precio realmente atractivo para todas aquellas familias que priorizan la relación calidad-precio en sus casas.