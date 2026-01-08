Adiós al frío en la ducha: el invento de Lidl que está arrasando en ventas en España por solo 9,99 euros

Las claves nuevo Generado con IA Lidl vende un calefactor cerámico de enchufe SilverCrest por solo 9,99 euros, ideal para combatir el frío en pequeñas estancias. El calefactor tiene una potencia de 600W y permite regular la temperatura entre 6 y 32 grados centígrados mediante su pantalla LED. Incluye protección contra sobrecalentamiento, temporizador de 24 horas y función de ventilador con apagado retardado para mayor seguridad y comodidad. La tecnología PTC del calefactor ofrece mayor eficiencia y calentamiento rápido, aunque solo puede usarse en posición vertical.

Cuando llegan los meses más fríos del año, es la hora de recurrir a diferentes sistemas que nos permitan mantener el confort en el interior del hogar. Sin embargo, no siempre es necesario utilizar sistemas costosos de calefacción, sino que es suficiente optar por calefactores, especialmente cuando se trata de calentar pequeñas estancias dentro de la vivienda.

En este sentido, una de las mejores opciones del mercado es el calefactor cerámico de enchufe de 600W SilverCrest, un modelo que se puede comprar en la cadena de supermercados de Lidl por menos de 10 euros. De esta forma, se convierte en un producto interesante y asequible para poder combatir el frío en los días de bajas temperaturas.

Si necesitas un calefactor y no quieres gastar una gran cantidad de dinero, la cadena de supermercados de origen alemán tiene la solución, y se puede comprar tanto a través de su página web como a través de los diferentes establecimientos físicos que la compañía tiene distribuidos por todo el país. A la venta por 9,99 euros, se trata de uno de los calefactores más económicos del mercado.

Calefactor ceramic de enchufe. Lidl

Con una potencia de 600W y la posibilidad de elegir entre diferentes niveles de calefacción, que se pueden regular entre 6 a 32 grados centígrados, este calefactor incorpora una pantalla LED con cuatro elementos de control para poder ajustar la temperatura. También incluye una protección contra el sobrecalentamiento para una mayor seguridad.

A ello hay que sumar su función de temporizador de 24 horas, así como su elemento calefactor PTC de calentamiento rápido, además de contar con una función de ventilador de retardo (apagado tras 30 segundos), siendo así un pequeño electrodoméstico versátil y funcional para poder usar en el hogar.

Los calefactores con tecnología PTC (coeficiente de temperatura positivo) presentan una mayor eficiencia y consiguen calentar el aire, sobre todo en su fase inicial, y desde Lidl aseguran que este calefactor de enchufe tan solo se puede usar en una posición vertical.