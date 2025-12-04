Acaba de llegar a Primark el abrigo más cómodo y versátil de estas fechas: disponible por 16 euros y en dos colores

Las claves nuevo Generado con IA Primark lanza una chaqueta acolchada con cuello chimenea, ideal para el invierno, disponible por 16 euros. La prenda destaca por su diseño minimalista, comodidad y funcionalidad, adaptándose a diferentes estilos y ocasiones. Está confeccionada 100% en poliéster, con relleno ligero y bolsillos laterales, lo que facilita su mantenimiento y uso diario. Se ofrece en tallas de la XS a la XL y en dos colores: rosa y negro, con un corte recto y ligeramente entallado.

Con la llegada del invierno a la vuelta de la esquina y el descenso de las temperaturas, toca hacer el tan detestado cambio de armario y buscar abrigos que aporten calidez sin sacrificar estilo.

En ese equilibrio entre funcionalidad y tendencia, Primark ha lanzado una propuesta que promete convertirse en uno de los básicos más demandados de la temporada: la chaqueta acolchada con cuello chimenea.

Disponible por 16 euros, esta prenda combina diseño minimalista, confort y un precio imbatible, posicionándose como una opción ideal para quienes buscan una chaqueta versátil para el día a día sin realizar una gran inversión.

Chaqueta acolchada con cuello chimenea.

Su cuello alto tipo chimenea es uno de los elementos más distintivos, ya que protege del frío y del viento sin necesidad de bufanda, aportando además un toque elegante y moderno.

Asimismo, el modelo presenta un relleno acolchado ligero que garantiza abrigo en las primeras semanas de frío sin resultar pesado.

Está confeccionado íntegramente en poliéster, tanto en el exterior como en el forro y el relleno, lo que facilita su mantenimiento y asegura resistencia al uso diario.

Además, incluye cierres con botones a presión, así como bolsillos laterales funcionales, un detalle práctico que añade comodidad en el día a día.

Su diseño es sobrio y limpio, sin estampados ni adornos innecesarios, algo que le permite adaptarse fácilmente a diferentes estilos: desde un look urbano con vaqueros y zapatillas hasta una combinación más elegante con pantalón de pinza y botines.

En cuanto al tallaje, Primark ofrece este modelo en un amplio tallaje que abarca desde la XS hasta la XL, y en dos colores diferentes: rosa y negro.

Su corte recto y ligeramente entallado favorece la figura sin ceñir demasiado, lo que la hace cómoda y funcional para el uso diario.