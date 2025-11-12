Tecnología, sostenibilidad y automatización: el nuevo modelo del comercio electrónico que revoluciona Europa

Ecoparcel reúne en una sola plataforma a las principales empresas de mensajería y más de 300.000 puntos de entrega, reduciendo costes y tiempos de envío.

Que cada vez compramos más por Internet y mandamos más paquetes es una realidad innegable. Basta con echar un vistazo a los datos. En 2024, el segmento de paquetería batió récords históricos, se realizaron más 1.216 millones de envíos –un 20% más que el año anterior– tal y como recoge el Informe Anual del Sector Postal de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC).

La tendencia es clara: los consumidores adquieren más artículos online y esperan entregas más ágiles, económicas y sostenibles. Ahora un nuevo factor está cambiando el panorama del comercio electrónico europeo: las entregas fuera del hogar.

En este contexto, Ecoparcel se posiciona como uno de los grandes protagonistas de la nueva logística europea.

Internacionalizar sin complicaciones

Durante años, internacionalizar una tienda online era un desafío técnico y burocrático. Se necesitaban decenas de contratos de mensajería, interfaces de programación de aplicaciones (API) complejas, sistemas de devolución incompatibles y almacenes repartidos por media Europa.

Sin embargo, ya podemos decirle adiós a todas estas complicaciones, puesto que Ecoparcel lo simplifica todo.

Gracias a su conexión directa con plataformas como Shopify, WooCommercer o PrestaShop, Ecoparcel cualquier tienda online puede realizar envíos a toda la Unión Europea sin esfuerzo ni conocimientos técnicos. El sistema automatiza la elección del mejor transportista y la ruta más rápida, los clientes pueden seguir su pedido, gestionar devoluciones y recibir actualizaciones en tiempo real.

En el caso de que surja algún imprevisto, la compañía actúa antes que el comerciante, conectando al comprador para resolver las incidencias. Así un pequeño vendedor, puede ofrecer la misma eficiencia que una multinacional, sin contar con su estructura.

El sistema es plug and play: los comerciantes pueden activar envíos a toda la UE directamente desde el panel de su CMS, sin equipos técnicos ni códigos.

Boom europeo de lockers y PUDO

Europa está experimentando una auténtica explosión de los puntos de entrega (PUDO) y las taquillas inteligentes. A finales de 2023, ya contaba con 349.000 puntos PUDO y 155.000 lockers y se espera que la red de entrega fuera del hogar crezca entre un 11 y un 15% anual hasta 2030.

Ecoparcel ha sabido adelantarse a esta revolución. Es una de las pocas plataformas que integra más de 300.000 lockers y 100 operadores de mensajería (GLS, DPD, DHL, InPost, SEUR, Bartolini, entre otros) en una sola red.

Esta infraestructura permite optimizar la etapa más costosa del reparto, la llamada última milla (el tramo final de entrega de un paquete), reduciendo los gastos hasta en un 30%, disminuyendo las emisiones de CO₂ y evitando el 25% de entregas fallidas.

¿El resultado? Envíos transfronterizos desde solo 2 euros por paquete convirtiéndose en el primer sistema que lleva los precios nacionales al comercio electrónico internacional.

Almacén virtual: del proveedor al cliente

Tradicionalmente, los paquetes viajaban del proveedor al almacén del comerciante y luego al cliente. Un modelo costoso, lento y poco sostenible. Para optimizar este proceso, Ecoparcel introduce el concepto ‘almacén virtual’ que permite a los proveedores enviar el producto directamente al usuario desde cualquier punto de la Unión Europea.

Esto se traduce en menos transporte, menos embalaje, menos emisiones y menos costes. De esta manera, los comerciantes pueden operar sin stock, sin personal logística y sin pagar alquiler de almacenes, y aún así ofrecer entregas rápidas en toda Europa.

Además, el sistema asigna de forma inteligente el proveedor o depósito más cercano al comprador, lo que acelera la preparación del pedido.

Envíos baratos, rápidos y sostenibles

Que se abarate el envío no significa que la calidad se vea comprometida. Ecoparcel colabora con más de 100 empresas de mensajería europeas, optimiza rutas mediante tecnología avanzada y garantiza que cada paquete llegue a tiempo y en perfectas condiciones.

Su modelo no sólo reduce costes operativos y tiempos de inactividad, también apuesta por la sostenibilidad. Además, esta logística beneficia al comerciante, al cliente y al planeta.

Romper la mentalidad local: 750 millones de oportunidades

A pesar del libre comercio dentro de la Unión Europea, el 95 % de las tiendas online aún vende solo a nivel nacional, limitando su alcance a 5 o 10 millones de compradores, en lugar de alcanzar a los 750 millones de consumidores europeos.

¿Por qué? Barreras logísticas, burocracia contractual y políticas de devoluciones. El modelo de Ecoparcel elimina estos obstáculos, lo que permite a los comerciantes enviar desde cualquier país de la UE a cualquier otro sin necesitar empresas locales ni contratos adicionales.

Un modelo innovador que acelera el cambio

El auge del comercio electrónico en Europa exige soluciones logísticas más inteligentes, rápidas y sostenibles. En este nuevo escenario, Ecoparcel se ha convertido en un catalizador del cambio, acercando a las pequeñas y medianas tiendas online a un modelo de distribución antes reservado a las grandes corporaciones.

Gracias a su innovador sistema de lockers, PUDO y almacén virtual, la compañía ha conseguido simplificar el envío transfronterizo y reducir costes.