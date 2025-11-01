Triunfa en Lidl el vestido más elegante y sofisticado del otoño: disponible por solo 4,99 euros y en hasta dos colores

Las claves nuevo Generado con IA Lidl lanza un vestido midi elegante y asequible por solo 4,99 euros, disponible en verde y negro. El vestido destaca por su corte fluido y diseño versátil, adecuado para el día a día y ocasiones informales. Confeccionado con 98% poliéster reciclado y 2% elastano Lycra, ofrece suavidad, elasticidad y una caída favorecedora. El vestido está disponible en tallas desde XS hasta L, con un 28% de descuento, hasta agotar existencias.

En un momento en que la moda asequible gana cada vez más terreno, Lidl ha vuelto a sorprender con una propuesta que combina tendencia, comodidad y un precio casi simbólico.

La cadena alemana, que ha consolidado su presencia en el sector textil gracias a colecciones prácticas y actuales, presenta un vestido midi para mujer que promete convertirse en una de las piezas más buscadas de la temporada.

Pensado para quienes desean vestir con estilo sin gastar demasiado, este diseño demuestra que la elegancia puede encontrarse también en los lineales del supermercado.

Vestido midi. Ref. 464174

El vestido midi de Lidl destaca por su corte fluido y su diseño versátil, ideal tanto para el día a día como para ocasiones más informales.

Con un largo que llega por debajo de la rodilla, aporta movimiento gracias a su tejido de crepé ligero y a los volantes que enmarcan la falda, otorgándole un aire femenino y actual.

Está confeccionado con un 98 % de poliéster reciclado y un 2 % de elastano Lycra, una composición que garantiza suavidad, elasticidad y una caída favorecedora sobre la figura.

Disponible en dos versiones, verde y negro, el vestido permite adaptarse a distintos estilos y momentos del día.

El modelo verde apuesta por un escote redondo clásico, mientras que el negro incorpora un escote en V y un cinturón del mismo tejido que ayuda a definir la silueta.

En cuanto al tallaje, la prenda se ofrece desde la XS (34/36) hasta la L (46/48), abarcando un rango amplio y cómodo.

Relación calidad-precio

Su precio es otro de los grandes atractivos del vestido: con un descuento del 28%, puede adquirirse este vestido por solo 4,99 euros, una cifra difícil de igualar en el panorama actual de la moda asequible.

Eso sí, si estás pensando en hacerte con esta prenda, debes saber que solo estará disponible hasta agotar existencias.