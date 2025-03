Adiós a las botas de agua: Decathlon ha lanzado unas nuevas zapatillas que no se mojan por 34,99 euros

Durante la temporada de lluvias y bajas temperaturas, elegir el calzado adecuado se convierte en una prioridad. Las lluvias constantes y el clima fresco nos invitan a optar por zapatos que combinen estilo, comodidad y funcionalidad. Las botas y botines se perfilan como los favoritos de la temporada, brindando protección y manteniendo nuestros pies abrigados. Sin embargo, este tipo de calzado no siempre es el más cómodo, cualquiera preferiría llevar zapatillas deportivas durante todo el año, pero a causa de las lluvias eso no es posible, o por lo menos no lo era hasta ahora.

Gracias a Decathlon, ahora existe la posibilidad de llevar zapatillas sin tener que preocuparse por mojarse los pies y pasar frío. Se trata unas zapatillas de senderismo de caña baja que además son impermeables y se venden por tan solo 34,99 euros.

Tanto si practicas senderismo como si la quieres solo para pasear, las zapatillas impermeables NH100 son ideales para utilizar durante los días de lluvia. Con estas zapatillas mantener los pies secos no será un problema, además combinan comodidad y adherencia. Ideales para tus paseos en plena naturaleza y lo mejor de todo es que te protegen hasta 2 horas bajo la lluvia.

Zapatillas de senderismo impermeables. Decathlon

La cadena francesa ofrece este calzado en dos colores diferentes: gris y caqui. Asimismo, puedes conseguir estas zapatillas en un amplio abanico de tallas que van desde la 39 hasta la 48. Aunque, según hemos podido comprobar a través de la página web ya se han agotado en algunas tallas, y todo apunta a que seguirá esta tendencia debido a la previsión de lluvias de la próxima semana.

Debes tener en cuenta que estas zapatillas no debes meterlas en la lavadora, lo más aconsejable es cepillarlas con agua tibia y dejar secar al aire. Y para restaurar la repelencia al agua puedes pulverizarlas con una solución impermeabilizante.