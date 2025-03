Adiós a la depilación: Mercadona tiene el producto perfecto para que ya no sufras y por 3,50 euros

La depilación es una de las preocupaciones de gran parte de la sociedad. Hay quienes optan por depilarse con cera, hacerse la depilación láser o están aquellos que prefieren no perder mucho tiempo en ello y se decantan por quitarse el vello con las cuchillas. Sin embargo, hay zonas del cuerpo que muchas personas prefieren no depilar, ya sea porque son más sensibles o por miedo a que tras la depilación salga más vello del habitual. Pero gracias a Mercadona esto ya no será un problema.

La cadena de supermercados de origen español es una de las favoritas de los consumidores, no solo por su gran oferta de alimentos de primera calidad, también por las novedades que está lanzando constantemente en la sección de cuidado facial y corporal o maquillaje. Sus productos destacan por ser de calidad y completamente asequibles para todos los bolsillos.

Y en esta ocasión, Mercadona ha sorprendido a sus clientes con Crema decolorante rostro y cuerpo de Deliplus que se vende por tan solo 3,50 euros. Este producto es la solución perfecta para aquellas personas que no desean depilarse o afeitarse, pero que aún así quieren disimular el vello lo máximo posible.

Crema decolorante rostro y cuerpo Deliplus. Mercadona

Su modo de empleo es muy sencillo: en una misma bandeja se debe colocar la misma cantidad de decolorante y de activador hasta conseguir una mezcla homogénea de color rosa. Tras tener la mezcla se debe aplicar sobre la piel limpia y seca con la ayuda de la espátula cubriendo bien el vello.

Por último, se debe dejar actuar el producto 5 minutos en caso de ser facial y 7 minutos en el resto del cuerpo. Y pasado el tiempo correspondiente se retira el producto con la espátula, aclarando con abundante agua y secando sin frotar.

Si lo que estás buscando es disimular el vello facial o de los brazos este es el producto perfecto para evitar el proceso doloroso de la cera o la depilación láser.