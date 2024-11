Dónde comprar el chándal que lució ayer Gabriel Rufián de camino al Congreso: tiene un precio de casi 200 euros

No hay lugar a dudas de que el outfit que lucen algunas personas conocidas marcan un antes y después en la moda. Estos atuendos no solo reflejan tendencias actuales, sino que también se convierten en una declaración de estilo que inspira a millones de personas en todo el mundo.

En este contexto, no todos los outfits dictan las normas de estilismo actuales, hay muchos que rompen barreras culturales y redefinen estándares de belleza y diversidad, haciendo de la moda una herramienta poderosa de expresión y cambio.

Precisamente, esto es lo que ocurrió con Gabriel Rufián, el portavoz parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que acudió ayer al Congreso con un look que no dejó a nadie indiferente.

Look Gabriel Rufián

El político de Santa Coloma de Gramanet apareció ayer en las inmediaciones del Congreso con un chándal, zapatillas deportivas y gafas de sol, por lo que ha generado todo tipo de reacciones.

No obstante, este chándal no era uno cualquiera, concretamente era una chaqueta con cremallera de la marca Adidas Original, que cuesta 75 euros, y un pantalón que tiene el mismo precio con unos botones en los bajos.

No es magia, son tus impuestos Así ha llegado @gabrielrufian esta mañana al Congreso de los Diputados Nuestro Eminem😂😂 pic.twitter.com/R5jyDf7olK — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) November 12, 2024

Por su parte, de calzado llevaba unas zapatillas deportivas, también de la marca Adidas, concretamente unas Superstar negras con las bandas de la marca en color rojo, que cuestan alrededor de 100 euros. Además, llevaba unas gafas de sol que también iban a juego, al ser blancas y negras.

No obstante, y como era de esperar, este no fue el conjunto con el que estuvo en el Congreso. Rufián se cambió y lo hizo con una look más formal. El catalán apareció con un traje de dos piezas en color camel y una camiseta negra debajo.

Dónde comprar

Tal y como se ha mencionado anteriormente, el outfit que lució ayer Gabriel Rufián antes de entrar al congreso, se trata de un total look de la marca Adidas. Para adquirir un conjunto similar al que lució Rufián, puedes considerar las siguientes opciones.

En primer lugar, y la página más apropiada para hacernos con estas piezas de ropa, es en la propia tienda de la marca. Adidas cuenta con varias tiendas oficiales en la ciudad, donde podrás encontrar una amplia gama de modelos. Además, grandes almacenes como El Corte Inglés suelen disponer de secciones dedicadas a esta marca.

Outfit Gabriel Rufián.

Igualmente, también podemos hacernos con estas prendas a través de la venta online. La página web oficial de Adidas ofrece una variedad de chándales y conjuntos deportivos. También puedes explorar plataformas de comercio electrónico como Amazon o Zalando, que disponen de productos de Adidas y otras marcas deportivas.

Además de las tiendas mencionadas anteriormente, existen diversas opciones donde poder adquirir prendas deportivas similares al chándal que lució Gabriel Rufián. Entre ellas podemos encontrar algunas como Decathlon, Snipes, Sprinter y Forum Sport, entre otras.

Reacciones

Las imágenes del político catalán con este estilo informal han suscitado multitud de comentarios. Este estilo informal tan característico no ha dejado indiferente ni a la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, que nada más reconocerle, no puedo evitar reírse.

Asimismo, el mismo Rufián compartió un tuit del periodista Edu Nividhia en el que bromeaba sobre cómo había aparecido finalmente el catalán, asegurando que se había quitado el chándal para ponerse una camisa hawaiana de flores.

Yo he estado en el Congreso hoy y puedo certificar que @gabrielrufian se ha cambiado y no ha entrado al hemiciclo en chándal. pic.twitter.com/CLciIPEJhz — Edu Nividhia (@Edu_Nividhia) November 12, 2024

La indumentaria de Gabriel Rufián ha sido objeto de atención en más de una ocasión. En 2018, durante una intensa ola de calor, asistió a un acto vistiendo una americana blanca y una camisa del mismo color que no le quedaban bien ajustadas, además de lucir un abotonado desaliñado.

Asimismo, en una sesión parlamentaria, optó por una camiseta gris que llevaba una ilustración de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez. En otro momento, sorprendió con una prenda de Harry Potter y, en ocasiones, ha lucido camisetas con mensajes provocativos, como una que mostraba a Rodrigo Rato entrando en prisión.