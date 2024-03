Mercadona retira su snack bañado en chocolate, uno de los más populares: costaba 2,30 euros

Mercadona es uno de los supermercados españoles que más seguidores tiene detrás. Sin embargo, si hay algo que no le gusta a los consumidores es que retiren su producto favorito sin previo aviso y sin motivo aparente. No es la primera vez que esto ocurre, pero algunos artículos duelen más que otros. En X (antes Twitter), varios usuarios han criticado a Mercadona tras darse cuenta de que una de sus famosos anacardos recubiertos de chocolate había desaparecido de las estanterías del supermercado.

Lo cierto es que no hay una mejor opción en el mercado y es que la empresa con origen valenciano es capaz de competir con marcas que se consideran de categoría superior, pero que realmente solo ofrecen la misma calidad, o incluso peor, a precios superiores. Por ello, los consumidores de Mercadona se han llevado una mala noticia cuando se han enterado de que la empresa ha retirado uno de sus productos estrella.

Se trata de uno de los snacks dulces que mayores éxitos de venta registraba. Una opción que elegían muchas personas cuando querían tomar un pequeño tentempié de media mañana o de media tarde, por ejemplo. Sus ingredientes principales, los anacardos y el chocolate, le daban el toque clave para posicionarse entre los grandes favoritos de los consumidores que costaba 2,30 euros. El artículo llegó a las tiendas hace unos años con el objetivo de convertirse en uno de los grandes favoritos de los clientes; y así fue.

¡Hola! 🙋🏽‍♂️ Así es, ya no los tenemos. 😥 ¡Anotamos tu interés en el producto! 📝 👌🏽 — Mercadona (@Mercadona) March 17, 2024

Este producto era una excelente opción para aquellos que buscaban un snack dulce. Los anacardos son ricos en fibra y proteínas, lo que los convertía en una excelente fuente de energía. Además, el chocolate negro utilizado en este producto tenía un alto contenido de cacao, por lo que era una fuente de antioxidantes y otros nutrientes beneficiosos para la salud.

Estos frutos secos eran perfectos para tomar como aperitivo, para llevar al trabajo o para disfrutar en casa mientras se ve una película o se lee un libro. Además, este producto era ideal para aquellos que siguen una dieta vegana o vegetariana, ya que no contenía ingredientes de origen animal. Además, el tamaño de 150 gramos era perfecto para compartir con amigos y familiares, o para disfrutar en diferentes momentos del día.

Los más fieles a la cadena de supermercados y que eran devotos de este artículo se han enterado de la noticia a través de sus redes sociales. En los últimos días, muchos de estos consumidores se habían quejado de que era prácticamente imposible encontrar este producto en los establecimientos. Y ante esta situación, la entidad de valenciana ha querido aclarar lo ocurrido al responder a una persona que se había interesado por la situación de este alimento.

"Mercadona no me digáis que los habéis quitado", preguntaba una clienta a través de su cuenta de X (Twitter). Ante este comentario, Mercadona ha querido informar de que ya no está disponible. "¡Hola! Así es, ya no los tenemos. ¡Anotamos tu interés en el producto!", han apuntado desde el supermercado.

Debido a esta decisión, muchos de los usuarios de estos supermercados han decidido iniciar una pequeña campaña a través de sociales pidiendo la recuperación de este aperitivo. Sin embargo, Mercadona se mantiene al margen por el momento, ya que la decisión tomada ha sido en firme. No obstante, es cierto que en algunas ocasiones la cadena valenciana decide recuperar algunos productos después de descatalogarlos.