Alerta de la OCU sobre dos cremas de una conocida marca: retiradas por una sustancia prohibida

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado este martes cómo han retirado una crema solar. Más concretamente, una pensada para después de la exposición a este astro o aftersun. Lo ha advertido después de que el sistema europeo de alertas rápidas de productos no alimentarios (Safety Gate, antes RAPEX) haya informado del problema.

Afecta a dos productos cosméticos de la marca ECRAN, especializada en protectores solares y bálsamos reparadores. El problema es que los cosméticos denunciados contienen, según se informa en su lista de ingredientes, una sustancia prohibida: se trata en concreto de BMHCA butytmethyl phenylpropional, el famoso Lilial, una fragancia alergénica.

Este elemento ya no debería estar en el mercado: se prohibió hace casi dos años. La fragancia Lilial puede provocar reacciones de sensibilización en la piel, pero es un compuesto que puede también dañar el sistema reproductivo y la salud del feto. Su uso no está autorizado en la Unión Europea. Y estos productos no respetan la norma (el Reglamento Europeo de Productos Cosméticos) y por esto deben retirarse de la venta.

¿Cuáles son los productos afectados?

Los productos afectados son exactamente el 'After Sun crema Ecran Doble acción con aloe', que se comercializa en tarro de plástico de 200 mililitros, y el 'Protector solar en espray Ecran Sun Ultra ligero, SPF 30', del lote 1842775. Aunque la alerta pudiera deberse a stocks antiguos o no retirados en su momento, estos productos contienen un ingrediente prohibido e inclumplen la norma.

Por eso, desde la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios se ha ordenado cautelarmente el cese de la comercialización de estos productos y su retirada del mercado. "Si tienes en casa este producto, déjalo de utilizar", advierten desde la OCU.

No es la primera vez que la OCU se centra en este tipo de productos. En junio de este año realizó un estudio entre 29 protectores solares para comprobar cuáles son los de peor calidad que venden en el mercado. A través de un comunicado, pidió especial protección de la piel y analizó los tipos de envases que hay. Existen protectores solares en loción y en espray, según ha comprobado la OCU, con filtros que pueden ser considerados como "disruptores endocrinos".

El organismo ha analizado en total 29 cremas. De ellas, 14 son solares con protección SPF30 y 15 protectores solares SPF 50/50+, que están destinados al cuidado de la piel de los niños. Y los dos componentes dudosos, que pueden interferir en el sistema endocrino, son el homosalate y octocrylene, usados como filtros solares químicos. En concreto, han encontrado estos filtros en 8 de los 29 productos que no pueden ser considerados de "buena calidad".

El octocrylene, anotaban desde la organización, es un filtro solar quimico sospechoso de ser un disruptor endocrino. El Comité Científico de Seguridad de los Comsumidores de la Comisión Europea (SCCS) ha restringido su empleo en concentraciones no superiores al 10%. El homosalate, por su parte, también es sospechoso de ser un disruptor endocrino que puede afectar al sistema hormonal. El SCCS prohíbe su uso a partir de 2025 salvo en cosmética facial sin propelente y en una concentración máxima del 7,34%, según recalca la OCU.

La OCU, por tanto, ha determinado que muchos protectores solares contienen "filtros sospechosos" y pone especial atención a las cremas que están dirigidas a los niños, ya que se han encontrado con muchas que contienen alguno de estos elementos. De esta manera, se debería evitar la compra de los siguientes protectores y optar por elegir productos solares que no incluyan sustancias de dudosa calidad para proteger la piel. Han mencionado ocho, y solo con uno que, además de octocrylene, presenta homosalate: la crema Garnier Delial Hydra 24 Protect Spray.

