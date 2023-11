Las cestas navideñas con más tradición adaptadas a las necesidades de hoy

Llega uno de los momentos más esperados en una empresa durante todo el año: las tradicionales cestas navideñas. Encontrar el origen de esta tradición nos remonta a la época romana cuando los patronos repartían a los trabajadores la sportula (una cesta con comida para toda la familia). Desde entonces, las cosas han cambiado bastante y, con ellas, esta ‘ofrenda’ que siguen regalando las empresas a sus empleados. Los productos, los tamaños, las opciones se han ido diversificando a lo largo de los años y, sobre todo, ya no es algo destinado únicamente a este sector. Regalar una cesta navideña a un amigo o a un familiar ‘foodie’, por ejemplo, ahora también es una opción ideal y distinta a cualquier otra compra típica de estas fechas.

Al igual que se han ampliado y variado estas cestas y sus destinatarios, hoy nos detenemos en cómo han ido evolucionando acordes con la sociedad y sus necesidades. Por supuesto que el turrón, el embutido o las bebidas espirituosas siguen siendo protagonistas año tras año, pero las opciones van más allá en empresas como Cestas Martí.

Opciones para todos los gustos

Hoy en día las intolerancias, alergias y las opciones veganas y vegetarianas ya encuentran igualmente su hueco entre las cestas. Y es que ¿por qué no poder disfrutar de estos regalos si no comes lo considerado ‘típico’? En Cestas Martí, especialistas en el diseño, fabricación y distribución de Lotes y Cestas de Navidad desde 1961 y con una de las ofertas más amplias del mercado con más de 250 referencias en todos los niveles de precio, saben lo importante que es cubrir todos los nichos de mercado y necesidades actuales.

¿Estás embarazada? Opta por su lotes y cestas sin jamón. ¿No puedes tomar azúcar? Los hay igualmente exentos de dulces. ¿Mejor prescindir del alcohol? Elige alguno de sus lotes y cestas preparadas específicamente con este fin. Y ¿qué decir del gluten? Los intolerantes gracias a Cestas Martí también podrán disfrutar igual de bien de sus cestas particulares estas navidades. Sin olvidar las constituidas a base de productos elaborados por empresas de orientación social.

En España a día de hoy hay unas 276.000 personas veganas, según el estudio The Green Revolution 2023 elaborado por Lantern. Cestas Martí es muy consciente igualmente de la importancia de satisfacer a todos, incluido, por supuesto, este porcentaje de población. Por ello, sus lotes y cestas veganas se han convertido en una opción ideal para esos regalos navideños destinados a los veganos más sibaritas. Entre sus alimentos estrella encontramos espárragos D.O. Navarra de La Catedral, frasco Crema de Alcachofa Camporel, chocolate negro 82% Congo Blanxart Ecológico o el estuche de turrón duro al Caramelo Artesanía (vegano), entre otras ‘delicatessen’, que seguro que al final probarán y gustarán a toda la familia.

Accede y compra de manera virtual

Por si fuera poco y más allá de sus dos centros de exposición ubicados en Barcelona, Valencia y en Madrid, Cestas Martí ofrece a través de su página web tours virtuales por los mismos para que, desde casa y cómodamente, puedas hacerte una idea de sus productos y sus preparaciones, un espectáculo ideal. Una vez realizado este tour, ofrecen la posibilidad de encargar cualquiera de sus lotes y cestas vía on line, a un solo click, y en cuatro días laborables como mucho los tendrás en casa.

Estamos, pues, ante una empresa con la experiencia y tradición de más de 60 años, pero adaptada a hoy en día. Esto se traduce en un equipo de más de 300 profesionales y la tecnología más avanzada para ofrecerte un servicio excelente.

