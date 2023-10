La mejor marca blanca de pastillas para el lavavajillas del súper, según la OCU: cuesta 3,79 €

Si eres de los que disfruta teniendo la casa limpia y ordenada, sabrás que para ello es necesario escoger los productos adecuados para cada fin. En este sentido, no solo hablamos de jabón para el suelo o productos para la ropa, a la hora de lavar los platos esta elección es más que importante. Y es que, un hogar limpio no lo es del todo si no tenemos una vajilla cuidada. Por ello, un nuevo ranking de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha revelado cuáles son los mejores detergentes de lavavajillas. En el listado, concretamente, destaca uno de marca blanca, cuyo precio es mucho más asequible que el resto.

Para hacer este análisis, la entidad ha escogido 31 detergentes de diferentes supermercados y los han sometido a varias pruebas para saber su calidad. La eficacia es, junto con el precio, el secado y el impacto medioambiental, los principales criterios de la clasificación.

Así pues, según el informe que ha elaborado la OCU, el mejor jabón para el lavavajillas de marca blanca es el W5 de Lidl, que recibe una puntación de 73 sobre 100. La OCU destaca los resultados al quitar la suciedad y también su bajo precio: 3,79 euros por 40 pastillas. Sin embargo, el impacto medioambiental podría ser mejorable ya que tan solo ha obtenido una puntuación de 2 estrellas sobre 5. Se trata de una 'compra maestra', ya que es mucho más barato que el mejor valorado, que cuesta seis euros más.

Detergente todo en 1. Lidl.

Aparte del jabón de Lidl de marca blanca, la organización destaca L'arbre vert todo en uno como el mejor del análisis. Es el mejor valorado de esta calificación que ha hecho la entidad, con una calificación de 74 puntos. En esta ocasión, ha obtenido excelentes resultados en el secado y acabado final de la vajilla. Además, es muy respetuoso con el medioambiente. No obstante, no es del todo eficaz contra las manchas oxidables y resulta muy difícil de encontrar.

Finalmente, la OCU ha posicionado entre los peores a Carrefour Expert Gel All in 1 limón, Auchan Gel Todo en 1 (Alcampo) y Finish Al in 1 max Power Gel Brillo y protección.

